Fotógrafo toma retratos en blanco y negro de personas en los márgenes de la sociedad [Entrevista]

El fotógrafo callejero argelino Imed Kolli usa su cámara para establecer una conexión con los demás. Durante los últimos siete años, ha utilizado su creatividad para estudiar la condición humana, a menudo centrándose en las personas que viven al margen de la sociedad. El resultado son retratos inquietantes que capturan el espíritu de estas personas comunes y corrientes con las que se encuentra Kolli.

Jugando la luz, Kolli crea imágenes dramáticas en un estilo reconocible al instante. A veces, usa luces y sombras para enfatizar las facciones de su modelo. En otros momentos, utiliza estos elementos para envolverlos de oscuridad y aumentar el impacto emocional. Todo ello en un esfuerzo por recrear visualmente las emociones vividas durante la sesión de fotos.

Tuvimos la oportunidad de hablar con Kolli sobre su proceso creativo, incluyendo cómo logra que sus sujetos se sientan cómodos y su motivación para tomar estos retratos. A continuación, lee la entrevista exclusiva de My Modern Met.

¿Cuándo inició tu interés en la fotografía?

Cuando tenía 16 años, mi verdadera educación provino de observar lo que sucedía a mi alrededor y observar que la riqueza no viene sin luchar. Estaba buscando una manera de traducir lo que estaba viendo con mis ojos y la fotografía se convirtió en mi voz en este mundo tan grande y confuso. Empecé a darme cuenta de que la fotografía tiene el poder de cambiar tu perspectiva de la vida y sorprender a las personas con algo que normalmente no ven y que a veces no tienen idea de que existe. Comenzó a impulsar mi vida en una dirección dramática hacia contar la historia más amplia de lo que significa ser humano, así que compré mi primera cámara y ese fue el comienzo.

¿Por qué eliges fotografiar en blanco y negro en lugar de a color?

A menudo se trata de situaciones o perspectivas dramáticas. El drama se crea en imágenes de muchas maneras. Descubrirás que uso blanco y negro, luces y sombras cuando necesito una forma física de imponer emociones, fe, empatía, espiritualidad e incluso esperanza.

Esto significa no solo prestar atención a los colores, las formas, las luces, las sombras, etc., sino también observar a mis sujetos y cómo aparecen y actúan. Conocer el entorno me ayudó a prepararme para ese momento. Me dediqué a fotografiar íntegramente en blanco y negro. Decidí experimentar con el monocromo porque la fotografía en blanco y negro siempre ha resonado conmigo, personalmente, de una manera más profunda y emocional que el color. Procesé, predominantemente a través de dodge and burn, para desarrollar el estado de ánimo de mis sujetos. Es la pose y el aspecto lo que más me atrajo para tomar la fotografía en primer lugar y este es siempre el punto de partida para el elemento emocional de la imagen, creo.

¿Qué inspiró tu serie Humanity in Black and White?

Deambulo por las calles en busca de extraños y cuando veo lo que siento que he encontrado en una persona, quiero hacer una conexión con ellos. La soledad, al desnudo, es un estímulo muy poderoso. Sin embargo, nunca se ha tratado de tomar una fotografía. Las relaciones que establezco son autorealizadoras en muchos aspectos. Mi dolor pierde sensibilidad de alguna manera al comprender el de ellos. El reconocimiento en los ojos de un extraño es instantáneo y realmente creo que me aceptan como soy porque ven la misma emoción en mí. Soy muy empático. Le digo a la gente que, de una manera extraña, me enamoro de todas las personas con las que hago una conexión. Me baso mucho en proyectos, así que tengo que ir a un área y sumergirme en la comunidad.

Es emocionalmente desafiante en ese momento; pero es en la postproducción, cuando vuelvo a estar solo, cuando siento que sensibilizan mi propio dolor. Las profundas conexiones personales que hago con las personas que conozco siempre me dejan una impresión duradera. Las imágenes que produzco son la pieza final del viaje. Canalizo todo en ellos. Mi fe, mi amor y mi humanidad.

Tus retratos son particularmente inspiradores. ¿Cómo encuentras a tus sujetos?

Los sujetos que conozco por casualidad durante mis viajes en mi vida son los modelos en mi fotografía. Eran fáciles de encontrar, pero difíciles de fotografiar. Viven en barrios más pobres en los que podría ser bastante peligroso y arriesgado involucrarse. Para mí, lo más importante es ser consciente del entorno que me rodea.

En un esfuerzo por hacer retratos íntimos, primero traté de conectarme con cada persona de forma individual y tener este tipo de apego humano antes de apretar el obturador. Mi falta de experiencia como fotógrafo a veces me benefició. Mis imágenes borrosas y a media luz fascinaban y asustaban a mi audiencia. Estas fotografías contrastaban fuertemente con imágenes de niños. Fue bastante difícil convencer a sus padres sin hogar de que su hijo es hermoso y definitivamente necesita una fotografía.

¿Cómo los ayudas a relajarse?

El énfasis singular de entablar una relación humana y hacer que mis sujetos se sientan más cómodos con cada enfoque que hago es espontáneo y lleno de amor y lejos de la explotación. Trato de presentarme correctamente primero y les hago algunas preguntas regulares como “¿cómo estuvo tu día?”

Siento que los conozco a través de su espontaneidad que aclaró su estado de ánimo. Lo que hago es fotografiar emociones, pero lo que más me interesa es desarrollar una relación personal. Estoy fotografiando el momento inicial cuando veo a esa persona y me lleva a través de la construcción de una relación con el individuo para volver a ese punto de partida.

¿Qué esperas que la gente se lleve de tus fotografías?

Hay un gran estigma hacia este tipo de personas que tienen circunstancias difíciles y hacia las luchas que mis sujetos han tenido que soportar durante su existencia. A pesar de que todos tienen este tipo de tristeza y esta vida extremadamente desafortunada, los encontré tan edificantes e inspiradores, no había autocompasión en absoluto, había este tipo de alegría y el placer de estar vivo a pesar del hecho de que ellos estaban en estas situaciones aparentemente terribles. Alguien que tiene ese tipo de resiliencia para poder tener una sonrisa en su rostro es lo que me atrajo de alguna manera emocional para documentar sus vidas.

Es una poderosa iconografía espiritual con la que pretendo darles un destello de luz en sus ojos, traer alegría a sus corazones rotos, darles esperanza, honrarlos por sobrevivir a las crueles luchas por las que han pasado, hacerlos creer que importan, que son un ser humano y que no se olvidan.

Mis imágenes están destinadas a resonar con el espectador a un nivel espiritual y humano y trato de incluir los atributos metafísicos que cuentan su propia historia. Intento provocar una respuesta imaginativa e inteligente del espectador con una referencia puramente visual.

My Modern Met obtuvo permiso de Imed Kolli para reproducir estas imágenes. La entrevista ha sido editada por cuestiones de extensión y claridad.