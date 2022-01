Fotógrafo captura el cometa Neowise, la Vía Láctea y la aurora boreal en una misma foto [Entrevista]

Cuando Stanley Aryanto dejó su trabajo para dedicarse a la fotografía, nunca imaginó las oportunidades que le aguardaban. Desde entonces, su prioridad es The Wicked Hunt, su negocio de fotografía. Aryanto se sacó la lotería en una de sus más recientes aventuras, ya que pudo capturar el cometa Neowise, la aurora boreal y la Vía Láctea en una foto panorámica épica.

El solo hecho de ver al cometa Neowise fue un golpe de suerte, ya que el cometa solo es visible cada 6,800 años, pero haber visto los tres es un verdadero premio. Como si eso no fuera suficiente, la madre naturaleza le dio otro obsequio cuando un tipo de aurora boreal conocido como STEVE, también apareció a la vista. STEVE, que significa “Strong Thermal Emission Velocity Enhancement” o “fuerte aumento de la velocidad de emisión térmica” es una ilusión atmosférica que hace que aparezca una cinta de luz verde y violeta en el cielo. Entonces, en otra toma, Aryanto nos deleita con este fenómeno.

Tuvimos el placer de hablar con Aryanto sobre este increíble momento y la meticulosa planificación que llevó a cabo para estar en el lugar correcto en el momento indicado. También nos adentramos en su decisión de dejar atrás su carrera como ingeniero mecánico y seguir su pasión por la fotografía. A continuación, lee la entrevista exclusiva de My Modern Met.

¿Qué tiene el cometa Neowise que te inspiró como fotógrafo?

Me inicié en la fotografía porque vi una captura de pantalla de un panorama de la Vía Láctea en Facebook hace unos cinco años. Sin mi amor por las estrellas y los cielos nocturnos, podría decir que no estaría aquí hoy.

Hay algo especial en sentarse bajo las estrellas: me hace sentir en paz. Me hace sentir que no estoy solo y que las posibilidades son infinitas.

Entonces, cuando me enteré de este evento astronómico único en la vida, hice todo lo que estaba en mi poder para experimentarlo. Después de todo, es por eso que comencé esta aventura de seguir mi pasión.

Sé que tu primer intento de fotografiar el cometa no tuvo éxito. ¿Qué te hizo querer seguir intentando?

Solo me quedaban 10 días antes de dejar las Montañas Rocosas canadienses para irme de viaje por carretera. El clima no había estado a mi favor, y es fácil culpar a estas circunstancias de mis fracasos al capturar al cometa. Pero, aunque no obtuve una buena toma del cometa Neowise, pude capturar un amanecer impresionante desde ese lugar al día siguiente.

Pero mi amor por la aventura, [eso que llamo] The Wicked Hunt (la cacería perversa), me empujó a arriesgarme. No me importaba si todo lo que conseguía eran fotos de días nublados. La oportunidad de volver a verlo valió la pena. Después de todo, las decisiones que no tomamos son las decisiones que lamentamos.

Entonces busqué diferentes ubicaciones. Verifiqué el clima cada 12 horas, con la esperanza de que cambiara. Sabía que el clima de montaña puede cambiar muy rápidamente.

Te sacaste la lotería con tu foto: Neowise, la Vía Láctea, la aurora boreal. ¿Cómo te sentiste en ese momento?

Fue una de las mejores noches de mi vida, y es una obra maestra de la que siempre estaré orgulloso y apreciaré. Pero sé que lo mejor está por llegar.

Se sintió increíble, como un sueño. Todavía no puedo creer cómo se desarrolló todo. Se me pone la piel de gallina solo de pensar en ello mientras respondo esta pregunta.

Recordé que cuando mi cámara de timelapse hacía clic, mostraba una vista previa de la última toma capturada. El viento era fuerte esa noche y tuve que anclar el trípode con grandes rocas. Mi amiga y yo fuimos al otro lado de la montaña para encontrar refugio del viento fuerte, y revisaba la cámara cada 15 minutos aproximadamente.

Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Mientras examinaba una vista previa, vi un tenue resplandor verde en el horizonte. En ese momento, pensé que había un problema con la cámara. Cuando disparó de nuevo, miré más de cerca la vista previa y no podía creer lo que veía.

Me pregunté, “¿podría ser?” Gritaba, saltaba, bailaba alegremente. ¡Fue como volver a tener cinco años! Rápidamente corrí hacia mi amiga y le dije que esta sería una noche épica.

A medida que el día se hizo más oscuro, el cometa Neowise se volvió cada vez más visible y mi suposición se confirmó. Lady Aurora había venido a pasar la noche con nosotros.

Era uno de los pronósticos de auroras más fuertes que había visto durante mi estadía de dos años en el Parque Nacional Banff, y como no tenía recepción celular, no supe nada al respecto hasta que regresé al día siguiente.

Llegamos alrededor de las 9 p.m. justo antes del atardecer y me quedé hasta el amanecer alrededor de las 3 a.m. No quería que esa noche terminara.

¿Puedes hablar sobre la investigación que llevaste a cabo para encontrar el lugar perfecto?

Encontrar lugares para ver Neowise llegó a ser complicado, especialmente alrededor de los Parques Nacionales de Banff. Las montañas son tan altas, mientras que el cometa aparecía muy abajo en el horizonte. Entonces, para poder ver el cometa, necesitaba subir.

Sabía que llevaría mucho equipo porque quería capturar tanto un timelapse de la noche como experimentar con diferentes tomas durante la noche. Fue una de las razones por las que pude capturar un timelapse de la noche, la toma panorámica y algunas otras composiciones.

Una cosa que enfatizo en mis talleres es la importancia de comprender la visión que deseas capturar, pero que se debe tener la mente abierta y adaptarse a las condiciones.

Así que me imaginé a mí mismo como si estuviera allí. Usé una aplicación como PhotoPills para entender la fase lunar y la ubicación de la Vía Láctea. A partir de ahí, comencé a buscar diferentes lugares donde pudiera hacer realidad mi visión.

Tenía que estar en una elevación y asegurarme de tener una vista clara del cometa Neowise. Quería capturar una toma que encapsulara las Montañas Rocosas canadienses, por lo que fue crucial para mí capturar a Neowise entre la cordillera. También supe por mi fase de planificación que no tendría luna durante la mayor parte de la noche. Eso significaba que obtendría buenos detalles sobre la Vía Láctea, pero que el pago sería perder detalles en primer plano.

Por eso, busqué un paisaje que incluyera agua, aunque no pude obtener ningún detalle sobre las texturas de la montaña. Todavía se podía ver una dinámica en la foto: el reflejo y la forma del lago.

Entonces supe la cantidad de equipo que quería traer, y por eso busqué senderos que no fueran demasiado extremos. El clima siempre es complicado, así que verifiqué mi aplicación meteorológica de confianza y busqué una ubicación con las mejores posibilidades de un cielo despejado.

Busqué cualquier ubicación a cinco horas o menos en auto desde donde vivo. A partir de ahí, comencé a buscar senderos que se ajustaran a estos criterios en la aplicación, como All Trails. Una vez que tuve una buena elección de pistas, usé Google Earth para ver una ilustración en 3D de mi punto de vista desde la cima.

¿Cómo seleccionaste el equipo que llevarías contigo para la sesión?

Hay dos tipos de equipo que debo considerar: equipo de senderismo y equipo de cámara. Estando en la montaña, sabía que la temperatura sería fría una vez que subiera. Así que necesitaba tener eso en cuenta.

Traje suficiente comida y bebida para pasar la noche. Las barras de proteína son excelentes para eso porque son livianas y compactas. Luego tomé un termo con agua para tomar una bebida tibia mientras esperaba. Me aseguré de tener suficientes capas como térmicas, una cazadora y una chaqueta de plumas. También traje una manta de emergencia por si acaso.

Traje dos de mis cuerpos de cámara Canon, cuatro lentes y dos trípodes para equipo de cámara. La idea era que uno permaneciera estático durante toda la noche, capturando un lapso de tiempo, y que el otro experimentara con la composición a medida que la noche avanzaba y cambiaba.

Canon 5D Mark IV

Canon 6D

Canon 16-35mm f/2.8L III

Canon 24-70mm f/2.8L II

Canon 70-200mm f/2.8L III

Rokinon 14mm SP f/2.4

Sirui and Moman tripod

Sabía que quería capturar una versión diferente del cometa, así que traje una distancia focal extra. Los fotógrafos comprenderán que cuanto mayor es el zoom, más significativo parece el cometa.

Así que traje dos lentes gran angular, un zoom medio y un teleobjetivo para un primer plano.

Para aquellos que no lo saben, ¿qué es STEVE?

No soy la mejor persona para explicar esto con gran detalle, pero STEVE significa Strong Thermal Emission Velocity Enhancement o Mejora de la velocidad de emisión térmica fuerte, un fenómeno óptico atmosférico que aparece en el cielo. Se registró ya en 1705, pero apenas se entendió.

STEVE es más común en la región sub-aurora cerca de las Montañas Rocosas canadienses. Recientemente, se han realizado muchas investigaciones sobre este fenómeno para comprender la ciencia detrás de él. Me enteré de esto por primera vez por Chris Ratzlaff, el fundador del grupo de Facebook Alberta Aurora Chasers.

Tu negocio de fotografía se llama “The Wicked Hunt”. ¿De dónde viene ese nombre?

Ha sido un largo viaje para llegar a donde estoy ahora y sé que todavía hay un largo camino por recorrer. Estoy emocionado con mi viaje, The Wicked Hunt, que aún está por llegar.

Desde que comencé, he ganado alrededor de 130 premios, he publicado en revistas como Canadian Geographic, he exhibido mis fotos en países como Australia, Estados Unidos y Japón. Y ahora, estoy ampliando mis talleres en línea para llegar y ayudar a más personas a mejorar y encontrar esperanza, propósito y felicidad en su amor por la fotografía.

Pero la vida no siempre fue así.

Cuando me inicié en la fotografía, era muy bueno imitando los trabajos de otras personas. Estaba investigando sobre ubicaciones y composiciones basadas en lo que otros habían compartido en Instagram. Por esa razón, no tenía ninguna obra de arte de la que pudiera estar orgulloso que fuera verdaderamente única para mí.

Este fue un gran recordatorio cuando hice mi primera presentación de fotografías, donde envié más de 20 fotos, pero solo dos fueron premiadas. Los dos que obtuvieron premios fueron las dos tomas únicas que vinieron de mí, incluso si fueron capturadas en un lugar popular. Estas tomas premiadas se han convertido en el trabajo del que más me enorgullecido hasta la fecha.

The Wicked Hunt se ha convertido en un recordatorio constante de que no se trata de la toma, sino, lo que es más importante, de la experiencia, el viaje y las aventuras detrás de la fotografía.

Experiencia primero, tomas increíbles después.

Con demasiada frecuencia, las personas tiene una “visión de túnel” de su objetivo fotográfico cuando se aventuran a diferentes lugares y cuando las cosas no salen como las planearon, dejan todo y se van a casa. Yo era uno de esas personas.

Pero The Wicked Hunt me recordó que siempre hay belleza en lo mundano, tranquilidad en el caos. Todo lo que tienes que hacer es concentrarte en lo que importa.

Desde entonces, he capturado un trabajo único del que estoy muy orgulloso de diferentes aventuras que no resultaron como esperaba, pero esa es la belleza de The Wicked Hunt.

Las incertidumbres lo hacen emocionante, el giro de la trama de diferentes aventuras y los momentos inesperados que pude apreciar cuando la condición no resultó como había planeado.

Siempre digo, a veces se gana, a veces se aprende, pero es fundamental abrazar lo malo y disfrutar de lo bueno tanto en la fotografía como en la vida. Permanecer en el momento y aprovecharlo al máximo.

¿Qué esperas que la gente se lleve de tu trabajo?

Soy muy espiritual con mi obra de arte.

La fotografía me salvó de quedar atrapado viviendo la vida de otra persona. Estaba atrapado en una rutina mundana con un trabajo de 9 a 5. Solo esperaba el fin de semana, lo cual no está mal si se alinea con tus valores y lo que quieres en la vida. Pero, en última instancia, todos deberían ser honestos consigo mismos, y yo no lo era.

La fotografía me ha dado esperanza, propósito y felicidad. Recuerdo salir de la refinería por última vez. Nunca antes me había sentido tan libre.

My Modern Met obtuvo permiso de Stanley Aryanto para reproducir estas imágenes.