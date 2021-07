Esta pecera inspirada en ‘Star Wars’ parece un bosque galáctico submarino

Durante la Guerra de los Clones de Star Wars, el vehículo de combate AT-AT fue utilizado por las fuerzas imperiales. Esta bestia mecánica gigante de cuatro patas era un arma bastante poderosa, pero Carly Thompson, una fan de los acuarios, imagina dónde están tras haber caído en la ruina. Así, creó un acuario inspirado en Star Wars, donde los restos de un AT-AT están “durmiendo con los peces”, literalmente.

La idea detrás de este tanque surgió cuando el hermano de Thompson le compró una decoración de acuario en forma de AT-AT para Navidad. Al principio, no estaba segura de usarlo, ya que generalmente no usa elementos artificiales en sus acuarios. Sin embargo, decidió probar algo nuevo. “Sabía que quería que se viera lo más natural posible”, Thompson le dice a My Modern Met. “Recordé el mapa de Kashyyk en el videojuego Star Wars: Jedi Fallen Order. Eso y la Luna de Endor de las películas de Star Wars fueron mi inspiración para este tanque”.

A Thompson le tomó alrededor de tres días en diseñar y montar la pecera. Usó una madera de acuario común, llamada cholla, para crear los troncos de los árboles. También utilizó musgo de Java y una semilla de tres hojas para crear la apariencia de una jungla cubierta de musgo. Una vez que el acuario estuvo listo, todo lo que quedaba por hacer era decidir qué peces vivirán dentro de este mundo submarino.

“Elegir los animales marinos que pondría en este tanque fue una decisión muy difícil”, revela Thompson. “Quería tetras de colores neón porque sentía que los colores azul y rojo brillantes no solo representarían los sables de luz, sino que también darían un buen toque de color”. Sin embargo, Thompson terminó enamorándose de los tetras de brasa y decidió ponerlos en el tanque. “Su color rojo intenso y el comportamiento natural general de estos peces es lo que me hizo quererlos. Compré cinco de ellos en mi tienda de mascotas local y llené mi tanque”, relata. “Estos peces parecían ser curiosos y activos en el tanque”.

Después de investigar más a fondo la especie, Thompson determinó que los tetras de brasa serían más felices en un tanque más grande. Por ello, los reemplazó con camarones rojos y caracoles Ramshorn, que parecen prosperar en su bosque galáctico. Thompson dice: “Amo este tanque, y nunca esperé que a todos les encantara tanto como a mí”.

Carly Thompson: Reddit

