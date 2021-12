Estos poderosos retratos de inspiración bizantina están decorados con oro y piedras preciosas

La artista y fotógrafa Tawny Chatmon es conocida por sus íntimos y poderosos retratos, muchos de los cuales están decorados con detalles dorados dignos de una pintura de Gustav Klimt. Sin embargo, para su serie más reciente, If I’m No Longer Here, I Wanted You to Know (“Si ya no estoy aquí, quería que supieras”), la artista se inspiró en el arte bizantino y la iconografía religiosa. “Históricamente, el oro estaba reservado para las personas importantes”, le dice Chatmon a My Modern Met. Partiendo de esta idea, su nueva serie de retratos se centra en las personas más importantes para ella.

“No deseo esperar el momento perfecto, el lugar perfecto o el día perfecto para expresar mi amor por mi familia y amigos”, Chatmon expresa en su declaración de artista para estos retratos dorados. La artista le cuenta a My Modern Met un poco más sobre las experiencias que inspiraron esta serie: “Me dediqué a estas piezas durante el confinamiento mientras todos nos ajustábamos a la pandemia y otros disturbios sociales. Tantos pensamientos corrían por mi mente, especialmente sobre la mortalidad y la importancia de ‘llevarle flores a la gente’ mientras tú y ellos todavía están aquí. Pensé en mis hijos, mi comunidad y el mundo en general. Por un lado, me siento bendecida por poder experimentar esta vida y, al mismo tiempo, siento una preocupación urgente por los sucesos diarios en el mundo que nos rodea”.

Chatmon canaliza ese tipo de pensamientos y sentimientos profundos en su arte y los usa para alimentar su inspiración. Después de una sesión de retratos, donde el modelo suele ser alguien cercano a ella, retoca e imprime cada foto, que sirve como la primera capa para una pieza. Después, la artista embellece los retratos con capas superpuestas de pintura acrílica y pan de oro de 24 quilates. Varias obras de esta serie también están decoradas con piedras semipreciosas, vidrio y otras técnicas mixtas. Las figuras brillan con sus atuendos dorados y sus poses evocan la ternura y la calidez compartidas en sus vínculos de amor y amistad.

“Si la gente se se topa con mi trabajo, quiero que se detengan y presten atención”, dice Chatmon. “Al igual que las obras creadas durante el periodo bizantino, me gustaría que tuvieran una experiencia espiritual. Me gustaría que reflexionaran, que miraran hacia adentro y que algo dentro de ellos se despierte o se expanda. Espero que experimenten sentimientos de gratitud, celebración y magnificencia y que las imágenes permanezcan con ellos para siempre”.

Para ver más de las maravillosas obras de Chatmon, visita el sitio web de la artista o síguela en Instagram. Mientras tanto, continúa hacia abajo para ver más retratos de la serie If I'm No Longer Here, I Wanted You to Know.

La artista y fotógrafa Tawny Chatmon se inspiró en el arte bizantino para su nuevo proyecto de retratos decorados.

Dado que el oro se reservaba tradicionalmente para personas importantes, la artista quería usar este metal para celebrar a las personas que más quiere.

Los retratos están adornados con capas de pintura acrílica, pan de oro de 24 quilates e incluso piedras semipreciosas en un estilo que recuerda a Gustav Klimt.

