La nueva experiencia inmersiva de arte de teamLab te hará entrar en un ‘trance de sauna’

Tal vez hayas ido a una experiencia de arte inmersivo alguna vez, pero ¿y a una que también es un sauna? Nosotros tampoco. De hecho, antes de 2021, eran muy pocos los que habían oído hablar de algo así. ¡Pero realmente existe! En colaboración con TikTok, el colectivo artístico internacional teamLab vuelve con otra impresionante exposición inmersiva, pero esta vez con un giro innovador. Abierta hasta el 31 de agosto en Tokio, TikTok teamLab Reconnect es un tipo completamente nuevo de sauna y experiencia artística que permitirá a los espectadores “experimentar el arte en su mejor estado mental”.

“No se trata de una exposición de arte ordinaria, ni de una sauna estándar”, explica teamLab en un comunicado. “Se trata de una nueva práctica en la que el propio estado mental del visitante se altera y mejora al entrar en un sauna antes de ver el arte, desafiando las nociones convencionales de las experiencias artísticas. Al repetir el ciclo de sauna, ducha fría y descanso, el visitante entra en un estado único de “trance de sauna”, en el que los sentidos se agudizan, la mente se aclara, la belleza del mundo circundante cobra protagonismo y se puede experimentar lo que normalmente pasa desapercibido. TeamLab utiliza este estado mental mejorado para sumergir a los visitantes en el arte de la “supernaturaleza” a través de sus sensaciones físicas en constante expansión, permitiéndoles reconectar con la continuidad del mundo y el tiempo”.

El concepto de ver arte mientras se está en un sauna puede parecer novedoso, pero en realidad se basa en antiguas tradiciones japonesas. Ahora, fusionando este pasatiempo tradicional con el espacio de arte digital e inmersivo, teamLab ofrece una forma de experimentar el arte que no se parece a nada que hayamos visto antes. Después de pasar por las saunas (cada una de ellas impregnada de luces de colores y aromas calmantes) y la zona de baño frío, se invita a los visitantes a descansar en una de las cinco instalaciones inmersivas. Se les anima a repetir el ciclo cada vez antes de ver una nueva obra de arte.

Se exhibirán varias de las piezas de teamLab que desafían los límites, incluyendo algunas de su proyecto más reciente, Supernature Phenomena. Algunas de las piezas presentadas son Levitation, Ephemeral Solidified Light, Proliferating Immense Life in the Rain y Step into the Light Circle. En colaboración con TikTok, también crearon una pieza de realidad aumentada en la aplicación que la gente puede experimentar desde cualquier lugar, llamada Every Life Survives in Fluctuating Space.

Con instalaciones que presentan objetos que van desde orbes levitantes hasta cristales flotantes de luz solidificada, nada de lo que verás en TikTtok teamLab Reconnect es convencional. Para saber más sobre esta experiencia artística y de sauna de otro mundo, visita el sitio web de teamLab.

La nueva exposición del colectivo artístico internacional teamLab es una experiencia artística y de sauna nunca antes vista, con algunas de las instalaciones inmersivas características del grupo.

Los visitantes deben pasar primero por las coloridas salas de sauna y luego por una zona de baño frío, lo que provoca un “trance de sauna” y les permite experimentar el arte en un estado mental elevado.

Sala de sauna Water Harp Cyan

Una de las piezas expuestas se llama Ephemeral Solidified Light, del último proyecto de teamLab, Supernature Phenomena.

Otra pieza se llama Proliferating Immense Life in the Rain.

En la zona de baño frío está expuesta esta pieza, titulada Step into the Light Circle.

Esta hipnotizante pieza, llamada Levitation, también forma parte de la exposición.

En colaboración con TikTok, teamLab incluso creó una pieza de realidad aumentada llamada Every Life Survives in Fluctuating Space que puede experimentarse desde cualquier lugar.

Todas las imágenes vía teamLab.