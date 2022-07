Estas impresionantes fotos muestran los saltos acrobáticos del gran tiburón blanco

El gran tiburón blanco está entre los animales más enigmáticos y fascinantes del mundo. Con sus dientes afilados y su sonrisa intimidante, este enorme tiburón es el rey del océano. Desde hace varios años, el fotógrafo de vida silvestre Chris Fallows ha tenido la misión de honrar la majestuosidad de estos depredadores a través de imágenes impresionantes. Algunas de sus imágenes más espectaculares–y favoritas–muestran a los grandes tiburones blancos saltando fuera del agua.

A pesar del tamaño de estos grandes tiburones blancos, que miden hasta 6 metros de largo y pesan hasta 3,000 kilos, son sorprendentemente ágiles. Además, nada muestra su agilidad como el momento en que saltan fuera del agua. De hecho, pueden nadar rápidamente hasta la superficie a velocidades de hasta 65 kilómetros por hora y alcanzar una altura de hasta 3 metros una vez que salen de la superficie. Con ello, pueden atrapar presas que se mueven rápidamente. Es un esfuerzo increíble, y requiere bastante energía. Pero aunque estos tiburones pueden saltar fuera del agua, verlo es bastante raro.

Para Fallows, quien ha fotografiado muchos saltos de tiburones, ver a un gran tiburón blanco volar por los aires cambió su vida. Fallows vio un salto de tiburón por primera vez hace casi 30 años, durante un viaje a Sudáfrica; hasta entonces, este evento no había sido documentado.

“Recuerdo haber visto a este enorme gran tiburón blanco salir volando del agua y quedar suspendido en el aire”, le dice a My Modern Met. “Simplemente, ¡fue irreal e increíble! Mi primera fotografía, sin embargo, fue terrible; estaba desenfocada porque estaba temblando de emoción y realmente no le hacía justicia a la escena, pero no obstante era de un gran tiburón blanco volando, y eso llevó al depredador más famoso del mundo a un nuevo nivel de genialidad”.

A partir de ahí, Fallows se enganchó y, desde entonces, ha estado buscando más tiburones de este tipo. A lo largo del tiempo, ha acumulado una impresionante colección de fotografías que muestran el atletismo del gran tiburón blanco. Y aunque ahora ha sido testigo de muchas acrobacias, nunca se cansa de encontrar formas nuevas y únicas de fotografiarlas.

“Cada uno es tan diferente al anterior”, admite, “algunos son simplemente mágicos cuando, con el amanecer de fondo, el agua cae en cascada desde el cristal roto con forma de tiburón, otras imágenes son imponentes porque un superdepredador salta hacia ti con la boca abierta, y luego están esas que son simplemente hermosas porque un súper atleta se desempeña de una manera que te deja sin palabras”.

Fallows espera que su trabajo ayude al público a ver con otros ojos al gran tiburón blanco, que en gran medida tiene una imagen negativa. El fotógrafo señala la disminución de la población del gran tiburón blanco en Sudáfrica como una de las razones por las que debemos hacer más para proteger a estos gigantes del mar.

“Trágicamente, debido a la grave mala gestión de los recursos marinos en Sudáfrica, en particular, las redes de tiburones, la sobrepesca de tiburones más pequeños de los que los grandes blancos se alimentan en gran medida, la caza furtiva y la captura incidental, junto con la presión adicional de las orcas en nuestra área, nuestra población de grandes blancos en Sudáfrica se ha desplomado hasta el punto de que, en 2018, habían desaparecido de dos de sus tres zonas principales”, comparte Fallows.

“En solo 22 años, logramos perder lo que podría decirse que fue el comportamiento más espectacular jamás exhibido por una criatura que existió durante más de 50 millones de años. Espero que mis fotografías rindan homenaje a esta historia, sirvan como una lección de lo que debemos perderá en otros lugares si no prestamos atención al gran ecosistema e inspiramos a las personas a ver al gran tiburón blanco y otros depredadores como elementos magníficos e importantes de la rica biodiversidad de nuestro planeta”.

Para apoyar la conservación de la vida silvestre, Fallows ha lanzado una serie de fotografías artísticas de edición limitada llamada The 11th Hour. Las ganancias de las ventas se utilizarán para comprar tierras en el sur de África para la rehabilitación y reconstrucción de hábitats.

El fotógrafo de vida silvestre Chris Fallows ha documentado un comportamiento poco común que muestran los grandes tiburones blancos.

A veces, los tiburones saltan fuera del agua para capturar presas que se mueven rápidamente.

Un salto de este tipo muestra del atletismo de un gran tiburón blanco.

My Modern Met obtuvo permiso de Chris Fallows para reproducir estas imágenes.