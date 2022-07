Insólito video muestra a ballena jorobada engullendo a dos mujeres por unos momentos

Julie McSorley y Liz Cottriel navegaban en kayak en la bahía de San Luis Obispo en California cuando se llevaron el susto de sus vidas. De repente, las dos fueron engullidas por una ballena jorobada gigante y pasaron un momento en su boca. Todo fue captado en video por personas que estaban cerca de ellas, y sucedió tan rápido que las dos mujeres ni siquiera se dieron cuenta de que estaban en la boca de la ballena hasta que vieron el video.

El incidente ocurrió en el otoño de 2020 cuando las ballenas jorobadas pasaban la temporada en la bahía cerca de Avila Beach. Por ello, Kayakistas y remeros como McSorley llegaron al área para verlas de cerca. Como Cottriel estaba de visita, McSorley convenció a su amiga de que debían ir de nuevo, a pesar de que su Cotrriel no quería ir.

“Su reacción fue: ‘No, no me gusta el océano. Me asustan los tiburones. Me asusta todo lo que no puedo ver en el agua'. Y yo, sin tener idea, le dije: ‘Oh, nunca te van a tirar. Los kayaks son muy estables. Nunca he tenido problemas'”, recuerda McSorley.

Todo estuvo muy tranquilo durante la primera hora en el agua. Las dos mujeres, en kayaks y con chalecos salvavidas, observaban bancos de peces y esperaban a que las ballenas se alimentaran, para luego moverse hacia ese lugar unos minutos más tarde. McSorley y Cottriel estaban esperando y observando la próxima “carnada para ballenas” cuando vieron que los pequeños peces las rodeaban.

“Así que sabía que iba a estar muy cerca, pero, de nuevo, había visto ballenas salir del agua justo al lado de los kayaks antes. Así que pensé, esto va a ser, ya sabes, súper genial”, compartió McSorley. “Y luego, de repente, el bote se elevó y nos arrojaron al agua muy, muy rápido”.

Cottriel dijo que podía ver la boca de la ballena mientras se cerraba sobre ellas y estaba segura de que iba a morir. “Lo siguiente que supe es que estaba bajo el agua”. Afortunadamente, las mujeres salieron ilesas y con una historia increíble que contar.

Mira un video del incidente a continuación. Es algo que tienes que ver para creer.

