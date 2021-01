Si eres como nosotros, seguro estás feliz de que el 2020 llegó a su fin. Y aunque las cosas no cambiarán mágicamente en este 2021, nos gusta ser optimistas y pensar que este año será mejor que el anterior. Para celebrar este cambio de página, tendremos una venta especial de 72 horas. Del 1 al 3 de enero hasta las 11:59 PM PST, usa el código HELLO2021 para obtener un 15% de descuento en todos los productos de nuestra tienda—incluso los que están en descuento.

Las frías temperaturas invernales del hemisferio norte son una gran razón por la que nos gusta mantenernos arropados en casa durante esta época del año. Nuestra tienda ofrece muchas maneras de disfrutar de tu hogar, y una de nuestras favoritas son los rompecabezas. Tenemos muchos rompecabezas que son todo un desafío; algunos, como el de la jungla del hogar, presentan diseños coloridos y complejos divididos en 1,000 pequeñas piezas. Pero si buscas algo diferente, mira los rompecabezas de Nervous System. Estas creaciones de madera tienen menos piezas, pero las formas contorsionadas hacen que resolverlos sea aún más difícil.

Si los rompecabezas no son lo tuyo, ¿por qué no te diviertes un poco en la cocina? Haz una nueva receta con la ayuda de los encantadores utensilios de cocina de OTOTO. Este estudio de diseño crea herramientas centradas en personajes, como un triturador de ajo que parece vampiro, así como un cucharón inspirado en el monstruo del lago Ness. ¡Los buenos utensilios de cocina ya no son un mito!

Visita My Modern Met Store para ver nuestra selección completa de productos creativos. Asegúrate de elegir tus artículos favoritos antes de que terminen las ofertas el 3 de enero. Cuando estés listo para pagar, usa HELLO2021 para obtener el 15% de descuento en toda tu compra. Si tu pedido es de más de 100 dólares, el envío va por nuestra cuenta (solo válido en Estados Unidos).

Rompecabezas grande de geoda

Mascarilla reversible de La gran ola

Póster del mapa de Estados Unidos en canciones

Cucharón de Nessie

Rompecabezas de 1,000 piezas de jungla del hogar

Sudadera Don't Be a Square, Be a Cubist

Triturador de ajo Gracula

Kit de pintar por números de amapolas

Calcetines Feel Frida

Pin de Kitty Stardust

Libro: Frank Lloyd Wright Paper Models

Taza Not All Who Wander Are Lost

Kit de bordado de lobo

