Vhils usa explosivos para crear un ingenioso retrato en un edificio

El arte callejero puede tomar muchas formas, pero ninguna es tan explosiva como la obra de Alexandre Farto, mejor conocido como Vhils. Este artista visual portugués ha llamado la atención de los amantes del arte alrededor del mundo durante los últimos 15 años con sus inusuales técnicas. En lugar de usar pintura o pósters para decorar edificios, Vhils opta por quitar materiales de las paredes. Por años, ha usado de todo, desde bisturís y cinceles hasta taladros, martillos neumáticos e incluso explosivos para arrancar pedazos de las paredes, revelando rostros realistas de lugareños y, a menudo, personas marginadas.

Su proyecto más reciente, titulado The End of the Industrial Era (“El fin de la era industrial”), aborda los edificios en ruinas de Barreiro, una enorme zona de fábricas en Portugal donde Vhils nació y creció. Una vez más, el artista usa explosivos para revelar instantáneamente el rostro de una persona. La imagen, que se basa en una foto archivada de un trabajador de la zona, aparece por una fracción de segundo, antes de que toda la estructura en la que fue creada sea demolida.

La presentación y destrucción sucedieron en menos de dos segundos, pero Vhils capturó todo desde múltiples ángulos con ayuda de una lente de una cámara que toma 2,000 fotogramas por segundo. Así, a través del video, Vhils logró inmortalizar esta pieza efímera. Ahora, esta obra tendrá una segunda vida como NFT. El video de explosión e implosión será lanzado el miércoles 23 de junio de 2021 por Nifty Gateway, una plataforma de subasta de arte digital para tokens no fungibles que inició una asociación con la casa de subastas Sotheby's. La venta incluirá una edición abierta y tres ediciones limitadas.

Además del video, titulado “Rust Belt“, también habrá muchos NFT con fragmentos de escombro de la explosión. Los fragmentos fueron “recolectados, grabados con láser y tallados con varias imágenes que nos representan a todos en pequeñas piezas como fósiles de la vida moderna, atestiguando el impacto que todas estas transformaciones tienen en nuestra vida suspendida mientras todos esperamos lo que el futuro nos traerá”. Esta venta también incluirá una pieza física entregada de forma gratuita.

Si no quieres perderte la venta de los explosivos NFTs de Vhils, visita Nifty Gateway el 23 de junio.

El artista callejero Vhils utilizó explosivos de demolición para convertir un edificio antiguo en una obra de arte efímera.

Una vez que su imagen de un trabajador de una fábrica local apareció en la fachada, fue demolida casi de inmediato.

Ahora, tanto el video de la explosión/implosión como los trozos digitalizados de escombros de los restos serán subastados como NFT.

Mira la explosión y la implosión en cámara lenta:

