Cette Voiture Électrique Futuriste Est Conçue pour Purifier l’Air Environnant

Que recherchez-vous lorsque vous achetez une voiture? Heatherwick Studio a collaboré avec la marque chinoise de véhicules électriques IM motors pour concevoir une voiture appelée Airo qui pourrait remplir tous vos critères. Airo est une voiture électrique urbaine compacte avec une mission mondiale et environnementale. Le véhicule est conçu pour fonctionner entièrement à l’électricité avec des modes autonomes et contrôlés par le conducteur.

Cette voiture futuriste va un peu plus loin car elle est équipée d’un système de filtrage HEPA de pointe qui nettoie activement l’air environnant. Il ne s’agit pas simplement d’une autre voiture électrique qui fonctionne à l’énergie propre; le système de filtrage actif aspire en fait la pollution provenant d’autres véhicules et le nettoie. L’air pollué, qui transporte des particules de différentes tailles de produits chimiques nocifs émis par d’autres véhicules sur la route, passe sous le véhicule et entre dans le filtre HEPA. Les particules sont ensuite emprisonnées à l’intérieur et passent par une série de pièges plus complexes, ne laissant que de l’air pur. Pour les villes noyées dans un brouillard de pollution, cette voiture est idéale.

Le véhicule respectueux de l’environnement bénéficie également d’un design unique. On dirait qu’il est enveloppé dans un ruban, avec une structure incurvée et conviviale. La voiture a des portes coulissantes qui s’ouvrent sur un intérieur spacieux. C’est aussi une automobile autonome, ce qui signifie que ses entrailles doivent être conçues différemment. L’intérieur de la voiture peut se transformer en divers espaces fonctionnels, comme un salon, un espace de jeu ou une chambre pour dormir. Les sièges rotatifs peuvent se faire face pour créer un espace salle à manger en dépliant une table à quatre pans. Un écran peut également être installé pour regarder des films ou jouer à des jeux. Les sièges profilés se transforment même en lits doubles lorsqu’ils sont complètement inclinés. Dans ce mode, le toit en verre peut être rendu opaque pour créer un espace chambre. “Il s'agit vraiment d'un espace dans lequel on a envie de passer du temps, même lorsque l'on n'a pas de trajet à effectuer” dit Heatherwick.

Parallèlement à la voiture, Heatherwick Studio a également conçu une borne de recharge qui respire l'individualité. La borne de recharge incurvée est créée avec des matériaux industriels tels que l’acier vieilli, avec un fil rétractable et une poignée ergonomique pour une connexion facile aux véhicules électriques. La station est construite pour être installée sur la chaussée, offrant un accès facile à l’électricité tout en prenant le moins d'espace possible. La conception de la voiture et des bornes de recharge vont de pair, car elles feront partie de l’infrastructure de la ville. Elles “feront partie du tissu urbain pour les décennies à venir”.

Airo est conçue pour ré imaginer le lien entre automobile, style de vie et environnement, et pourrait entrer en production dès 2023.

Heatherwick Studio : Site Web | Instagram

Remerciements : [Designboom]

Toutes les images via Heatherwick Studio.

