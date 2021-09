L’océan est une muse pour de nombreux artistes. Le défi, cependant, est de capturer son mouvement. La créatrice californienne Andreea Berindei accomplit cette prouesse en restituant les différents états de l’océan dans des peintures acryliques réalistes.

Des vagues déferlantes à la marée montante lente, elle explore une expérience unique dans chaque toile, en utilisant ses compétences magistrales pour donner à l’eau une apparence aussi vivante que possible. Mais tandis que Berindei excelle à peindre l’océan, sa relation avec la vraie version est beaucoup plus délicate. “Ce que peu de gens savent, c’est que je lutte contre la thalassophobie, la peur des grands plans d’eau”, raconte Berindei à My Modern Met.

“En tant que peintre de la mer, je suis étonnée de ne pas passer par l’état d’esprit paralysant que ce type de sujet pourrait déclencher” partage-t-elle. “Mais mon processus de peinture diffère, souffrir de thalassophobie m'aide, en quelque sorte, à créer les couches de base avec les nuances les plus profondes de bleu, les superpositions, ajouter des points saillants de détails délicats et de mouvements à chaque coup de pinceau”. Berindei rehausse ses représentations océaniques vivaces en les juxtaposant avec des ciels tout aussi vivants et éthérés.

“Nous avons tous au fond de nous des talents qui attendent d’être découverts et développés”, ajoute l’artiste. “Mais jusqu’à ce que nous prenions le temps de nous demander pourquoi nous avons été placés sur cette Terre, ces dons sont en dormance. C’est à nous de décider. Lorsque vous choisissez de découvrir vos talents, vous êtes dans une situation unique. Vous êtes sur le point de découvrir ce pour quoi vous êtes né, ce que vous êtes ou serez passionnés de faire.”

Vous pouvez acheter des tableaux originaux via la boutique en ligne de Berindei et vous tenir au courant de ses dernières créations en suivant l’artiste sur Instagram.

L’artiste californienne Andreea Berindei réalise de superbes peintures acryliques de l’océan.

Elle capture les vagues qui s’écrasent contre les rivages rocheux à la perfection dans ses œuvres réalistes.

