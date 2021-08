Cette Artiste Utilise Des Planches De Surf Comme Toiles Pour Ses Peintures Océaniques

L’artiste australienne Claire Marie travaille à “réduire le nombre de vieilles planches de surf qui se retrouvent dans une décharge, une œuvre d’art à la fois”. Sa pratique créative durable utilise des planches de surf en fibre de verre comme toiles pour des peintures incroyables de l’océan.

Chaque pièce finie offre un aperçu d’une retraite aquatique spéciale. “L’utilisation des planches de surf comme toile me permet de peindre de grandes œuvres d’art comme des paysages marins tout en assouvissant ma passion pour le détail”, explique Marie à My Modern Met. Alors que certaines de ses créations dépeignent des vagues s’écrasant contre le rivage, d’autres capturent la vie sous-marine ou des îles tropicales.

“Ce sont les petits détails de l’œuvre qui rendent chaque commande unique et personnelle, mais la planche de surf elle-même conserve également ses propres souvenirs du temps qu’elle a passé dans les vagues”, poursuit-elle. “Au verso de chaque tableau se trouve une petite note manuscrite qui donne un aperçu de l’histoire du tableau et de l’œuvre d’art.” En plus de recycler les matériaux trouvés, Marie compense également l'empreinte carbone des planches de surf qui sont expédiées à l’étranger en plantant des arbres indigènes.

Vous pouvez vous tenir au courant des derniers projets de Marie en suivant l’artiste sur Instagram et Facebook.

L’artiste australienne Claire Marie crée des peintures exquises de l’océan sur des planches de surf en fibre de verre.

Claire Marie: Website | Facebook | Instagram

My Modern Met a obtenu l'autorisation d'utiliser les photos de Claire Marie.

Articles Similaires :

Ces Pièces en Verre et Résine Capturent Parfaitement la Beauté Tranquille des Vagues de l’Océan

Matt Burgess, Le Photographe Qui Capture les Différentes “Humeurs” des Vagues

Ces Vagues Ondulantes de Bois Mort Envahissent une Forêt Isolée en Allemagne