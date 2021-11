À 89 Ans, Il Obtient Un Doctorat En Physique Dont Il Rêvait Depuis Des Décennies

We are proud to see Manfred Steiner earn national recognition for earning his Ph.D. at age 89. The love of knowledge knows no boundaries.https://t.co/rM5VZ4mrLf — Brown Physics (@brown_physics) November 8, 2021

On n'est jamais trop âgé pour réaliser ses rêves. C’est le message que Manfred Steiner, 89 ans, veut faire passer aux jeunes. Professeur de médecine distingué détenant déjà deux doctorats, Steiner a toujours rêvé d’étudier la physique. Son rêve a été reporté par la Seconde Guerre mondiale, l’école de médecine, et de nombreuses recherches, mais il n’a jamais perdu de vue sa passion pour le domaine. Aujourd'hui, à 89 ans, Steiner a obtenu son doctorat en physique de l’Université Brown.

Steiner a grandi à Vienne, en Autriche. Son adolescence a été perturbée par le chaos de la guerre. Alors que le jeune homme savait qu’il voulait étudier la physique, le déplacement de la guerre et l’économie des années 1950 ont convaincu sa famille que la médecine était la meilleure voie. Steiner a respecté leurs souhaits et a obtenu son M.D. en 1955 de l’Université de Vienne. Il a ensuite immigré aux États-Unis où il a étudié l’hématologie à l’Université de Tufts et la biologie au Massachusetts Institute of Technology. Il a reçu son deuxième doctorat, un doctorat en biochimie du MIT en 1967.

En 1968, Steiner est devenu professeur adjoint à la faculté de médecine de l’Université Brown, maintenant connue sous le nom de Warren Alpert Medical School. Il a passé des décennies à Brown, à former la prochaine génération de médecins et de chercheurs d’élite. En 1994, il a quitté Brown pour une période de recherche en Caroline du Nord. Steiner a pris sa retraite en 2000 et est retourné à Rhode Island avec un peu de temps libre. Tout au long de sa carrière en médecine, il n’a pas oublié sa passion pour la physique. Il assistait à des conférences dès qu'il le pouvait. “La physique a toujours fait partie de moi, a-t-il déclaré, et lorsque j’ai pris ma retraite de la médecine et que j’approchais l’âge de 70 ans, j’ai décidé d’entrer dans le monde de la physique.”

Steiner a commencé à suivre des cours en 2000, quelques-uns par semestre, selon ce que son état de santé lui permettait. Il a d’abord commencé des cours au MIT, mais est passé à Brown pour éviter les trajets vers Boston. Il a ainsi accumulé suffisamment de crédits de premier cycle en physique pour l’admission au programme d’études supérieures. Il a trouvé un conseiller, le professeur Brad Marston, et s’est mis à travailler sur un projet difficile. Steiner a étudié la bosonisation, un processus qui affecte les plus petites particules de notre univers. Bien qu’octogénaire, il déclaré que tout le monde était sympathique et accueillant, des professeurs aux (beaucoup plus jeunes) étudiants.

Steiner a finalement pu défendre sa thèse, intitulée “Corrections to the Geometrical Interpretation of Bosonization” (Corrections de l'Interprétation Géométrique de la Bosonisation) Avec succès, Steiner a obtenu son troisième doctorat à quelques semaines de son 90e anniversaire. Son amour de toute une vie pour la physique a gardé son cerveau aiguisé, dit-il. “Je ne le regrette pas vraiment maintenant”, dit-il de sa carrière en médecine. “C’était une belle vie et je me suis fait beaucoup de bons amis. Je me sentais très bien, surtout après avoir obtenu mon doctorat et travaillé en médecine universitaire. Mais la physique a toujours rôdé en arrière-plan”.

Alors que trois doctorats pourraient être suffisants pour faire reposer n’importe quel universitaire sur ses lauriers, Steiner a l’intention de retravailler sa thèse pour la publier et de poursuivre sa recherche théorique. “Il est important de ne pas gâcher vos vieux jours”, insiste-t-il. “Il y a beaucoup de pouvoir cérébral chez les personnes âgées et je pense que cela peut être extrêmement bénéfique pour les jeunes générations.”

