En Chine, Des Scientifiques Découvrent Le Plus Ancien Fossile De Peltoperleidus « Poisson Osseux » Vieux De 244 Millions D’années

Les fossiles se retrouvent souvent dans des endroits improbables, surprenant les scientifiques à la recherche de signes de vie ancienne. Une équipe de paléontologues de la province du Yunnan, en Chine, a découvert trois créatures inattendues lors d'une fouille récente. Ces petits poissons osseux appartenaient à un genre que l'on ne trouvait auparavant qu'en Europe. Publiées dans Paleontology and Evolutionary Science, les recherches de l'équipe démontrent que ces poissons Peltoperleidus sont les plus anciens découverts à ce jour sur Terre.

Le genre Peltoperleidus est un groupe d'anciennes espèces de poissons osseux. Ils ont nagé dans les eaux préhistoriques il y a plus de 200 millions d'années, au début du Ladinien de l'époque du Trias moyen. Des fossiles antérieurs n'ont été découverts qu'en Suisse et en Italie. Le fossile chinois a donc bouleversé le consensus scientifique sur l'évolution du genre. Le fossile nouvellement découvert a deux millions d'années de plus que les exemples européens. Cette découverte change ainsi la chronologie de l'ensemble du genre.

La nouvelle espèce de Peltoperleidus mesure environ un pouce de longueur, avec un nez émoussé et des dents pointues. La mâchoire inférieure du poisson permettait une très large ouverture de la bouche pour capturer de minuscules proies sans méfiance. Le genre a un modèle d'écailles spécifique et complexe. Ceux-ci sont visibles dans les holotypes créés par l'auteur Guang-Hui Xu (ci-dessous). Bien que ce petit poisson ne semble pas aussi monumental pour l'histoire qu'un fossile de T-Rex, par exemple, des espèces de poissons osseux existent aujourd'hui. Ils sont connus collectivement sous le nom d'Osteichthyes. Même de minuscules fossiles comme le Peltoperleidus peuvent donc éclairer l'évolution de nombreuses espèces modernes.

Une équipe de paléontologues de la province du Yunnan, en Chine, a découvert trois minuscules créatures inattendues lors d'une fouille récente.

La nouvelle espèce de Peltoperleidus (un poisson osseux) mesure environ un pouce de longueur, avec un nez émoussé et des dents pointues. Il a vécu il y a plus de 200 millions d'années.

Remerciements : [The Daily Mail, Global Times]

Articles Similaires :

Des Écoliers En Sortie Scolaire Découvrent Le Fossile D’une Espèce De Manchot Inconnue

Un Crâne Dissimulé dans un Puits Pendant 90 ans Mène à la Découverte d’une Nouvelle Espèce Humaine

Des Chercheurs Découvrent Les Empreintes Fossilisées Des Premiers Humains En Amérique Du Nord