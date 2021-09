Lire un livre est une expérience fantastique, à l'aide de quelques mots liés habilement, un.e auteur.e est capable de vous transporter dans un autre monde comme par magie. Jules Verne, le célèbre auteur du roman d'aventure de 1872 Le Tour du monde en quatre-vingts jours, a fait voyager des générations de lecteurs à travers le monde entier en quelques centaines de pages. La ville de Biarritz, sur la côte basque, rend hommage à l'écrivain français inaugurant le 6ème Hôtel Littéraire de France dédié à Jules Verne et son œuvre littéraire. Les Hôtels Littéraires offrent un Tour de France de la littérature. En plus de la nouvelle branche en centre-ville de Biarritz, vous pouvez découvrir l'hôtel Swann à Paris (8e), le premier hôtel littéraire inauguré en 2013 entièrement dédié à l’œuvre de Marcel Proust. Les autres auteurs mis en vedette sont : Gustave Flaubert à Rouen, Alexandre Vialatte à Clermont-Ferrand, Marcel Aymé à Montmartre et Arthur Rimbaud à Paris (10e).

Jacques Letertre, le bibliophile passionné derrière les Hôtels Littéraires, est également un homme d'affaires spécialisé dans l'hôtellerie. Ses hôtels célébrant la littérature lui ont permis de mêler sa passion et son expertise. “Le concept est d’offrir aux clients l’univers d’un auteur que j’apprécie et que je souhaite faire découvrir et si possible aimer”, explique Jacques Letertre. Les Hôtel Littéraire sont une représentation sans retouches de l'enthousiasme d'un amoureux de la littérature “Je suis libre ! Je développe mes hôtels ­­­­litté­raires comme je l'entends !”, a déclaré l'hôtelier inspiré.

Quelle est la particularité de l'hôtel Jules Verne à Biarritz ? Tout d'abord, la décoration inspirée des 78 chambres de l'hôtel célèbre les grands thèmes de l'œuvre littéraire de Jules Verne comme le voyage, la mer et les progrès scientifiques du XIXe siècle. Vous retrouverez dans votre chambre des citations, des livres ainsi que des aquarelles originales de l'artiste parisien Jean Aubertin. Cependant, la véritable particularité de cet hôtel est sa bibliothèque multilingue de 500 livres, de quoi satisfaire même les plus avides lecteurs. De plus, une collection d'éditions originales et d'exemplaires rares sont exposés en vitrine derrière la réception.

Si vous êtes prêt.e à réserver votre séjour culturel à l'Hôtel Littéraire Jules Verne de Biarritz vous pouvez faire votre réservation sur leur site Web.

Le nouvel Hôtel Littéraire dédié à Jules Verne a ouvert le 1er juillet 2021 à Biarritz.

Hôtel Littéraire Jules Verne : Site Web | Instagram | Facebook | YouTube

Remerciements : [LivresHebdo]

Toutes les images via Hôtel Littéraire Jules Verne.

