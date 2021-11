La Plus Grande Mosaïque Intacte du Monde Est Exposée Dans Le Sous-Sol D’un Hôtel De Luxe En Turquie

View this post on Instagram A post shared by Saffet Emre Tonguc (@saffetemretonguc)

Les sols en mosaïque étaient populaires dans l'ancienne Méditerranée et au Proche-Orient. Dans les temples, les églises et les maisons privées, les mosaïques illustrent des scènes de la mythologie ou arborent des motifs géométriques. Les développeurs modernes découvrent fréquemment ces sols embellis lors d'excavations dans des endroits comme l'Italie ou la Turquie. En 2010, des ouvriers sont tombés nez à nez avec une mosaïque particulièrement impressionnante en creusant les fondations d'un nouvel hôtel à Antioche, en Turquie. Ils ont trouvé une mosaïque antique mesurant 850 mètres carrés, ce qui en fait la plus grande mosaïque intacte jamais excavée.

La mosaïque d'Antioche présente des motifs géométriques et figuratifs complexes fabriqués à partir de milliers de petites tesselles de pierre. Les chercheurs pensent que c'était autrefois le sol d'un grand bâtiment public de l'antique Antioche. Dans la Turquie moderne, Antioche a été fondée par Séleucos I Nicator, un général d'Alexandre le Grand. Alexandre a conquis des terres à l'est de la Bactriane (l'Afghanistan moderne). A sa mort, son empire fut divisé entre ses généraux. Séleucos s’est battu pour obtenir le contrôle la Babylonie et y a fondé l'empire séleucide. Antioche a prospéré en tant que centre de commerce.

La ville était le centre de conflits entre empires à l'époque de la création de la mosaïque. Les Sassanides, le califat de Rashidun et les Byzantins ont tous tenu le contrôle de la région à divers moments. La mosaïque existait certainement en 526 de notre ère, une période de domination byzantine dans la ville. Cette date est connue car c'était le premier des deux tremblements de terre qui ont visiblement ridés la mosaïque. La seconde s'est produite deux ans plus tard en 528 de notre ère. Malgré ces fluctuations dans le sol, la grande majorité de la mosaïque est intacte.

La découverte du sol antique sous le chantier de l'hôtel a donné naissance à une création unique : un hôtel-musée. Les archéologues ont travaillé avec des architectes pour concevoir un bâtiment haut et moderne qui non seulement préserve l'ancien étage en dessous, mais permet également aux clients de jeter un coup d'œil sur un morceau d'histoire. Le Museum Hotel Antakya offre une expérience unique. La plus ancienne mosaïque intacte n'est cependant pas la seule attraction célèbre de l'hôtel. Des fenêtres spéciales permettent de voir Saint-Pierre, l'église troglodyte voisine construite par les croisés.

Une mosaïque antique est le plus grand exemple intact jamais découvert; elle est située à Antioche, en Turquie.

Le sol embelli appartenait probablement à un bâtiment public de l'ancienne Antioche, une ville au point de friction des empires à travers l'histoire.

La mosaïque d'Antioche est exposée dans un hôtel spécialement conçu qui sert également de musée.

