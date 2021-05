Ces Tatouages Parfaitement Dessinés Ressemblent à des Stickers Posés sur la Peau

Le tatoueur basé à Pékin MR.L (qui se fait également appeler 17) crée des œuvres d'art corporel inspirées des motifs traditionnels, des animaux, et de la pop-culture. Ses dessins soigneusement rendus ressortent tellement sur la peau, qu’ils ressemblent presque à des autocollants placés sur la peau.

MR.L achève cet effet Pop Art en se contentant d'un ou deux éléments principaux, et en utilisant des formes géométriques, ainsi qu'un tracé noir profond. En définissant ses illustrations avec une bordure épaisse, les détails et motifs sont bien contenus et le tatouage ressort sur la peau.

En plus de créer des tatouages de fleurs et des grues en papier, il réalise également une variété d’illustrations d’inspiration animale. Certains d’entre eux, comme sa série de chats enjoués, contiennent des motifs floraux. D’autres adoptent une esthétique plus caricaturale, comme le gecko brandissant une épée.

Le tatoueur MR.L basé à Pékin crée des œuvres corporelles colorées, inspirées de motifs traditionnels et du pop art.

My Modern Met a obtenu l'autorisation de partager les photos de MR.L.

