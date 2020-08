Estos son los increíbles ganadores macro del International Garden Photographer of the Year 2020

El concurso International Garden Photographer of the Year (IGPOTY) acaba de anunciar a sus ganadores para la competencia de fotografía Arte Macro. En asociación con el Real Jardín Botánico de Kew, Londres, IGPOTY organiza múltiples concursos temáticos a lo largo del año. Para el concurso de Arte Macro, los fotógrafos capturaron minúsculos momentos de belleza en jardines de todo el mundo. Cada foto está llena de color, detalles y texturas a pesar de ser protagonizadas por diminutos sujetos. Esta colección de imágenes impresionantes revela los mundos ocultos que existen en cada jardín.

El primer premio de este año fue otorgado a Bruno Militelli de São Paulo, Brasil, por su imagen en blanco y negro titulada Botanic Loop. El zarcillo en espiral de la fruta de la pasión (Passiflora) es una adaptación natural que permite a la planta trepar como una vid. La geometría de esta toma ganadora es aún más impactante en monocromo. Otros fotógrafos eligieron representar el microcósmico mundo de un jardín a todo color. La finalista Ecaterina Leonte de Salt Lake City, Utah, creó su imagen Rainbow Lily con un prisma y la luz del sol. Leonte capturó el espectro de color de la luz en el lirio con una lente macro. La ganadora del segundo lugar, Anne MacIntyre de St. Albans, Inglaterra, tomó la imagen Mountain of Tulips con pétalos caídos de su jardín.

Muchos de los fotógrafos premiados también capturaron a los pequeños visitantes de sus jardines. La aclamada foto de Rob Blanken, The Hunter, fue tomada en el momento perfecto. En la imagen macro, una araña espera en su telaraña, que parece ser del color del arcoíris gracias a la luz. El concurso de Arte Macro de este año ha llegado a su fin, pero sigue inspirando al público a ver la belleza en las cosas pequeñas, y los aspirantes a fotógrafos todavía pueden participar en los premios International Garden Photographer of the Year en múltiples categorías. ¡Así que toma tu cámara, sal y deja que la naturaleza te sorprenda!

El concurso International Garden Photographer of the Year 2020 acaba de anunciar a sus ganadores en la categoría Arte Macro.

Los premios IGPOTY son un evento anual abierto a fotógrafos principiantes y profesionales. Los ganadores provienen de todas partes del mundo.

International Garden Photographer of the Year: Sitio web | Facebook | Instagram | Twitter

My Modern Met obtuvo permiso de los International Garden Photographer of the Year para reproducir estas fotografías.

Artículos relacionados:

Fotos macro capturan la increíble belleza y simetría de los insectos