Estas piezas decorativas de vidrio y resina capturan a la perfección la belleza de las olas del mar

Por sus hermosos tonos azules y su superficie brillante, el océano es una fuente de inspiración para muchos diseñadores. La artista ucraniana Anna Paschenko (de Roslynka) es una de esas creadoras que ha llevado el mar a su trabajo. Esta diseñadora vierte resina epoxi sobre vidrio para crear piezas decorativas que parecen playas en miniatura.

“Viajo mucho y me inspiro en la naturaleza misma”, Paschenko le dice a My Modern Met. “Es la mejor creadora, y todo lo que necesito hacer es canalizar su singularidad en mis obras”. La artista se siente particularmente inspirada por el océano. “El agua nunca puede ser la misma: sus ondas, espuma y claridad… todas cambian cada segundo. Por eso mis obras no son duplicados; son únicas. Eso es lo que las hace especiales: cada el cliente obtiene su propio mar/océano”.

Los paisajes marinos circulares y rectangulares de Paschenko son creados vertiendo resina líquida azul y blanca sobre superficies de vidrio de tres milímetros de grosor. A medida que los dos colores se fusionan y se endurecen gradualmente en un plástico sólido, el resultado es una superficie transparente de alto brillo que simula la espuma del mar. Cada pieza es enmarcada utilizando una técnica para vitrales que permite que la obra sea exhibida de ambos lados. “Imagínense una playa, paz, tranquilidad, olas en el marco de sus paredes”, dice Paschenko. “Este arte de resina fluida agregará un toque playero y un toque final a tu sala de estar”.

Echa un vistazo a las piezas decorativas de Paschenko a continuación y adquiérelas en Etsy. Cuando no está trabajando con resina, Paschenko utiliza plantas reales para capturar la belleza escarpada de las costas y las selvas.

La artista Anna Paschenko captura la belleza del océano con sus piezas decorativas de resina y vidrio.

Cuando no utiliza vidrio, la artista también trabaja con superficies de madera.

Anna Paschenko / Roslynka: Instagram | Etsy

My Modern Met obtuvo permiso de Anna Paschenko / Roslynka para reproducir estas imágenes.

