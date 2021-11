Estos increíbles iglús de cristal en Finlandia son el mejor lugar para ver la aurora boreal

Ver la aurora boreal es una experiencia única en la vida, por lo que muchas personas la tienen en sus listas de deseos. Estas deslumbrantes olas de color que iluminan el cielo nocturno son sin duda encantadoras, pero encontrar el lugar perfecto para disfrutarlas puede ser todo un desafío. Por suerte, Off the Map Travel hará todo el trabajo duro por ti. Esta compañía ofrece una amplia variedad de itinerarios de viaje y experiencias, incluyendo uno con el mejor lugar para ver la aurora boreal: desde la comodidad de tu cama. Así es: no tienes que salir de las cobijas para maravillarte con las luces de norte bajo un domo de cristal en Kilpisjärvi, Finlandia.

Parte del paquete Stars of Scandinavia de la compañía, estas cabañas estilo iglú con techo de cristal ofrecen vistas sin igual. Y, demás de ser impresionantes, también son muy prácticas. Dado que la aparición de la aurora boreal puede ser bastante impredecible, estas cabañas te dan la mejor oportunidad de ver toda la acción sin importar cuándo comiencen. Incluso tienen iluminación exterior roja para que la espectacular vista no se vea afectada por la contaminación lumínica. El resto del itinerario está planeado con la misma atención por los “artistas de aventuras” de Off the Map Travel, quienes diseñan cuidadosamente la experiencia de viaje perfecta.

“Todos nuestros artistas de aventuras han viajado mucho y tienen experiencia de primera mano con los destinos que vendemos”, le dijo un portavoz de la compañía a My Modern Met. “Tienen buenas relaciones con todos nuestros socios, lo que significa que a menudo podemos organizar sorpresas bastante especiales (y exclusivas) para nuestros clientes. Adaptamos cada viaje en función de las aspiraciones de viaje del cliente, por lo que nuestros artistas se toman el tiempo para desarrollar una relación personal y comprender cuáles son las vacaciones perfectas para ellos y luego cumplir exactamente eso, y más”.

Algunas de las otras experiencias que se ofrecen en el itinerario Stars of Scandinavia incluyen paseos en trineo con huskies, motos de nieve, un recorrido en bicicletas fat bike y un paseo en trineo tirado por renos. Si te gustaría emprender tu propia aventura escandinava de lujo y experimentar la mejor vista de la aurora boreal con tus propios ojos, visita el sitio web de Off the Map Travel para conocer más. El paquete de viaje de cinco noches cuesta 2,300 dólares por persona, pero es una experiencia única en la vida que seguramente valdrá cada centavo.

Estos iglús de cristal en Finlandia son el mejor lugar para ver la aurora boreal.

