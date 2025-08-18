En lo que respecta al arte y la cultura, pocas ciudades están a la altura de la Ciudad de México. Con más de 150 museos, una lista interminable de eventos y una gastronomía mundialmente famosa, la capital mexicana se ha convertido en uno de los destinos turísticos más populares alrededor del planeta. Además, hay tantas cosas por hacer que querrás volver una y otra vez.

Visitar una ciudad tan grande como CDMX por primera vez puede resultar abrumador. Por suerte, estamos aquí para ayudarte. Esta es una lista de algunos de los lugares favoritos tanto de los chilangos como de los turistas que se han enamorado de la ciudad. Desde alojamientos de moda hasta actividades únicas, la guía de arte y cultura de My Modern Met de la Ciudad de México tiene muchas recomendaciones para ti.

Dónde hospedarse en la Ciudad de México

Casa Polanco

Casa Polanco combina las amenidades de un resort de cinco estrellas con la tranquilidad de un hotel boutique. Ubicada en una mansión neocolonial de la década de 1940 frente al Parque Lincoln, Casa Polanco te permite comenzar el día en el corazón de una de las zonas más bellas y exclusivas de la ciudad, rodeado de restaurantes y tiendas de lujo.

Casa Octavia

Ubicado en la calle de Amatlán, Casa Octavia ofrece un acogedor refugio en medio de la colonia Condesa. Con un ambiente minimalista con detalles en madera y muchas plantas, este pequeño hotel propone que el verdadero lujo está en la simplicidad. Casa Octavia solo tiene seis habitaciones, y cada una lleva el nombre de un material orgánico.

Brick Hotel

Situado en una mansión renovada en la Roma Norte, Brick Hotel destaca por ser pequeño y lujoso. Inspirado en sus orígenes Belle Époque, tiene una paleta de colores neutros y detalles de inspiración art déco, como sus espejos de cuerpo entero y sus ventanas de piso a techo. También cuenta con un spa, un gimnasio y numerosos lugares para tomar o comer algo.

Condesa DF

Ubicado en la esquina de Veracruz y Guadalajara, Condesa DF tiene un lugar privilegiado en el corazón del barrio que le da nombre. Sus restaurantes y bares, como El Patio, es amado tanto por los locales como los turistas, creando un ambiente efervescente casi todas las noches de la semana. Sus vistas al Parque España y al Castillo de Chapultepec son inmejorables.

Dónde comer en la Ciudad de México

Contramar

Contramar se ha convertido en un clásico de la Roma Norte, haciendo de los mariscos una experiencia comunitaria. Creado por la chef Gabriela Cámara en 1998, este restaurante combina platos tradicionales con toques innovadores, atrayendo a todo el mundo, desde los vecinos de toda la vida hasta celebridades como Dua Lipa, con su irresistible menú. Algunos de sus platillos más famosos son el pescado a la talla y las tostadas de atún con mayonesa de chipotle.

Ling Ling

El hecho de estar en la Ciudad de México no significa que tengas que limitarte a solo comer comida mexicana. Como metrópolis global, hay muchas opciones internacionales de alta gama, como Ling Ling. Ubicado en el piso 56 del Ritz-Carlton, uno de los rascacielos más altos de Paseo de la Reforma, este restaurante ofrece rollos de sushi, nigiris y sashimi, entre otras delicias.

Taquería Orinoco

Taquería Orinoco es una opción controversial entre quienes viven en la Ciudad de México, pero al final del día, es una opción confiable. Originaria de Monterrey, esta cadena de tacos llegó a la capital mexicana con sus locales Instagrameables y sus largas filas a altas horas de la noche. Decir que tienen los mejores tacos de la ciudad puede generar polémica, pero es innegable que son ricos y prácticos. También ofrecen opciones vegetarianas para quienes no comen carne.

Quintonil

Creado en 2012 por Alejandra Flores y Jorge Vallejo, Quintonil lleva muchos años en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo y es uno de los favoritos en la zona de Polanco. Inspirado en la gran variedad de ingredientes que se encuentran en México, Quintonil ha llegado a definir la cocina mexicana contemporánea. Con un espíritu de evolución constante, el menú de degustación siempre está repleto de sorpresas.

Los museos más importantes de Ciudad de México

Museo Frida Kahlo

El Museo Frida Kahlo, también conocido como La Casa Azul se encuentra en la casa del barrio de Coyoacán donde Kahlo nació, vivió la mayor parte de su vida, trabajó y murió. Ahí podrás ver pinturas y objetos personales de Kahlo, que narran detalladamente la vida de la artista. Te recomendamos que compres tus boletos con al menos un mes de anticipación, ya que suelen agotarse.

Museo Nacional de Antropología

El Museo Nacional de Antropología, el museo más grande y visitado de México, alberga la mayor colección de artefactos prehispánicos del país. Entre las piezas más destacadas se encuentran el Calendario Azteca o Piedra del Sol, la recreación de la tumba de Pakal en la sala maya y exposiciones etnográficas sobre los grupos indígenas de hoy en día. El edificio en sí, diseñado por Pedro Ramírez Vázquez, bien merece la visita.

Museo Soumaya

Ubicado en Polanco, el Museo Soumaya alberga la colección de arte personal del magnate Carlos Slim y lleva el nombre de su difunta esposa, Soumaya Domit. En su interior, cuenta con una amplia variedad de obras de arte de Rodin, Dalí y Renoir, expuestas en una sala circular. Sin embargo, su elemento más atractivo es su fachada curva y brillante, diseñada por Fernando Romero.

Museo Jumex

Situado junto al Museo Soumaya se encuentra el Museo Jumex, que acoge exposiciones temporales de arte contemporáneo, atrayendo a miles de visitantes al año y acercando a los artistas de fama mundial al público mexicano. Recientemente, el museo presentó una exposición de Jeff Koons y una retrospectiva de la obra del artista Gabriel Orozco.

Museo de Arte Moderno

Si quieres ver pinturas de los grandes artistas mexicanos del siglo XX, el Museo de Arte Moderno es el lugar perfecto. Aquí podrás contemplar obras de Frida Kahlo, Leonora Carrington, Francisco Toledo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, María Izquierdo y Jorge González Camarena, entre otros, en un hermoso edificio de mediados de siglo.

Palacio de Bellas Artes

El Palacio de Bellas Artes ha sido un icono de la Ciudad de México desde su inauguración hace casi 90 años. Conocido por su elegante fachada, este edificio art nouveau cuenta con 17 murales de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Manuel Rodríguez Lozano y Roberto Montenegro, así como dos museos y tres auditorios.

Actividades culturales en Ciudad de México

Teotihuacán

Ubicada aproximadamente una hora al norte de la Ciudad de México, la Zona Arqueológica de Teotihuacán es una visita obligada para quienes desean conocer mejor el pasado de México. Teotihuacán prosperó entre el año 200 a. C. y el 650 d. C., antes de ser abandonada por razones que aún no se comprenden del todo. La mejor opción para llegar es tomar un autobús desde la Central de Autobuses del Norte. No olvides llevar una gorra o sombrero y bloqueador solar.

Club Tengo Hambre Food Tour

Si te gustaría explorar de la gastronomía callejera de la Ciudad de México, pero no sabes por dónde empezar, echa un vistazo a los tours gastronómicos de Club Tengo Hambre. Ellos te llevarán en una aventura gastronómica por algunos puestos de comida favoritos de los locales. También es una gran oportunidad para conocer a personas de todo el mundo mientras pruebas algo nuevo.

Centro Histórico

Un paseo por el Centro Histórico es imprescindible para cualquiera que visite la ciudad por primera vez, aunque solo sea para dar una vuelta por el Zócalo, la plaza principal. Aquí se encuentran algunos de los edificios más antiguos e importantes de la Ciudad de México, por lo que recomendamos visitar la Catedral, el Palacio Postal, el Museo Nacional de Arte y el Palacio Nacional. Como sugerencia adicional, las partes más seguras y turísticas son al oeste del Palacio Nacional y al sur de la calle República de Cuba.

Biblioteca Vasconcelos

Diseñada por Alberto Kalach, la Biblioteca Vasconcelos es un hipnótico templo literario y una de las bibliotecas más imponentes del mundo. Inaugurada en 2006, la Biblioteca Vasconcelos consta de tres estructuras alineadas de siete niveles cada una, que evocan una serie de estanterías flotantes interconectadas.

El Péndulo

Si buscas pasar una tarde relajada o encontrar el libro perfecto para acompañarte durante tu viaje, visita El Péndulo. Esta cadena de librerías destaca por su arquitectura y diseño, sea cual sea la sucursal que visites. Si amas los libros, podrás pasar horas y horas revisando sus títulos, y si realizas una compra, obtendrás un cupón de descuento para su restaurante, donde sirven platos inspirados en autores famosos.

Eventos imperdibles

Semana del arte

Cada año, durante la primera semana de febrero, la Semana del Arte de la Ciudad de México convierte a la CDMX en una gran galería. ZONA MACO es la feria de arte más grande y famosa del país, que reúne a cientos de artistas de toda América Latina y el mundo. Para conocer a creadores emergentes y emocionantes, visita Salón Acme, Feria Material y BADA.

Festivales de música

Los festivales de música de la Ciudad de México son de clase mundial, y hay un sinfín de eventos de todos los géneros musicales que puedas imaginar. En febrero, Electric Daisy Carnival reúne a los fans de la música electrónica, mientras que Corona Capital, en noviembre, trae a la Ciudad de México a lo mejor del rock y el pop en inglés. Y eso sin tener en cuenta las docenas de espectáculos de todos los tamaños que tienen lugar cada día por toda la ciudad.

