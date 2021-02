El movimiento Black Lives Matter ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz 2021 por su forma de impulsar a países de todo el mundo a reconocer y combatir el racismo sistémico. La nominación es una propuesta de miembro de Petter Eide, un miembro del parlamento noruego, quien señaló que Black Lives Matter ha “podido movilizar a personas de todos los grupos de la sociedad, no solo a los afroamericanos, no solo a las personas oprimidas… de una manera que ha sido diferente a la de sus predecesores”. El reconocimiento de Eide tiene un lugar después de una larga temporada de protestas alrededor del planeta en los días posteriores al asesinato de George Floyd a manos de un oficial de policía de Mineápolis.

“Otorgar el premio de la paz a Black Lives Matter, como la fuerza mundial más poderosa contra la injusticia racial, enviará un poderoso mensaje de que la paz se basa en la igualdad, la solidaridad y los derechos humanos, y que todos los países deben respetar esos principios básicos”, escribió Eide. Su nominación también rechazó los señalamientos de que el movimiento es violento, citando datos que muestran que el 93% de las protestas en favor de la justicia racial en los Estados Unidos después de la muerte de Floyd han sido pacíficas. “No es un buen argumento”, dijo. “Si algunos elementos del movimiento pueden haber sido violentos, eso no es motivo para culpar a todo el movimiento”.

We hold the largest social movement in global history. Today, we have been nominated for the Nobel Peace Prize. People are waking up to our global call: for racial justice and an end to economic injustice, environmental racism, and white supremacy. We're only getting started ✊🏾 pic.twitter.com/xjestPNFzC

