El nuevo BMW iX M60 cambia de color con solo tocar un botón

A la hora de comprar un auto, una de las decisiones más divertidas es elegir el color, pero ¿por qué escoger solo uno cuando puedes tener dos? La compañía automotriz alemana BMW ha diseñado una versión innovadora de su coche eléctrico iX que ofrece a los usuarios la opción de escoger entre dos exteriores diferentes. El mágico iX Flow hizo su debut en el CES 2022, donde sorprendió al público al cambiar de blanco a negro en cuestión de segundos.

Esta increíble transformación es posible gracias al uso de E Ink, que es la misma tecnología que se utiliza en lectores electrónicos como los Kindles. De hecho, toda la superficie del vehículo concepto está cubierta con millones de microcápsulas. “Cada una de estas microcápsulas contiene pigmentos blancos cargados negativamente y pigmentos negros cargados positivamente”, explica BMW. “Dependiendo de la configuración elegida, la estimulación por medio de un campo eléctrico hace que los pigmentos blancos o negros se acumulen en la superficie de la microcápsula, dando al cuerpo del auto el tono deseado”.

Si bien el iX Flow aún se encuentra en su fase experimental, BMW insiste en que la tecnología ofrece muchos beneficios para la eficiencia de sus vehículos eléctricos. En particular, la capacidad del automóvil para cambiar a blanco durante los veranos calurosos y soleados reflejaría más luz solar y reduciría la necesidad de aire acondicionado. Del mismo modo, un exterior oscuro ayudará a mantener el automóvil caliente durante la temporada de frío.

This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY

