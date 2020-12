Esta compañía puede transformar cualquier vehículo clásico en un auto eléctrico

Los vehículos de cero emisiones son el futuro. Este año, el estado de California diseñó un plan para reemplazar los vehículos de gasolina en los próximos 15 años con autos que funcionan con baterías o hidrógeno. De acuerdo con los objetivos climáticos de la ONU, la próxima década será crítica en la lucha contra la crisis climática. Las industrias y los individuos tendrán que adaptarse para preservar nuestro medio ambiente, incluyendo a los entusiastas de los coches clásicos. Para fusionar los coches clásicos que consumen mucha gasolina con la futura ubicuidad de la energía limpia, la innovadora empresa Zero Labs Automotive ha diseñado una tecnología innovadora para convertir cualquier vehículo clásico en un modelo eléctrico sin perder el encanto de otra época.

Fundada por Adam Roe, Zero Labs lanzó su primer auto clásico remodelado en 2019. Utilizando Ford Broncos coleccionables de los años 60 y 70, el equipo de expertos e ingenieros de coches antiguos convirtió el robusto 4×4 en un vehículo todoterreno con una potencia excepcional. Estos vehículos bellamente restaurados son a menudo “rescatados” por el equipo. En 2020, los clientes ya tienen varias opciones para preordenar—incluyendo Land-Rover Serie III 109 Wagons reconstruidos. La plataforma eléctrica de la compañía también puede adaptarse para instalarse en cualquier vehículo clásico. El motor eléctrico y los sistemas complementarios de alto rendimiento se personalizan bajo pedido para coupés, muscle cars y 4×4. Las plataformas dan aún más potencia a los coches clásicos, eliminan las emisiones y están construidas para ser fácilmente actualizables a medida que evoluciona la tecnología de las baterías.

Aunque parezca un sacrilegio quitar los motores de gasolina de pickups clásicos y coches deportivos, Roe habló de esta preocupación en 2019, diciendo: “También somos coleccionistas, así que cuando nos encontramos con el raro vehículo original sin modificar que todavía funciona, lo consideramos sagrado y a menudo lo compramos para proteger su estado original. Idealmente esperamos encontrar reconstrucciones descuidadas o abandonadas que no hayan visto la carretera en 15-20 años y darles una nueva vida”. Al tratar de equilibrar el amor por el pasado con la necesidad de salvaguardar nuestro futuro, dijo sobre los coches antiguos: “Deben ser vividos y no olvidados en una colección”. Mirando hacia al futuro, Zero Labs Automotive cree que la conversión eléctrica es la respuesta.

Para saber más sobre Zero Labs Automotive y sus vehículos clásicos eléctricos, visita su sitio web. Los precios de los vehículos reconstruidos y las conversiones personalizadas están disponibles bajo pedido.

Mira el video a continuación para saber más de las conversiones personalizadas de Zero Labs con su plataforma eléctrica.

Todas las imágenes vía Zero Labs Automotive.

