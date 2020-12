El DeLorean es reinventado para la siguiente generación de fans de los autos

Prácticamente cualquier persona puede identificar un DeLorean, sean fans de los coches o no. Este famoso modelo se convirtió en un ícono de la cultura pop cuando Doc Brown y Marty McFly usaron un DeLorean DMC 12 para viajar en el tiempo en la película Volver al futuro, de 1985. El automóvil fue diseñado originalmente por Georgetto Giugiaro y fabricado para su lanzamiento en Estados Unidos desde 1981 hasta 1983. Su diseño lo convirtió en una excelente opción para una película futurista sobre viajes en el tiempo, en especial gracias a las puertas de ala de gaviota que enmarcan su carrocería de acero inoxidable. Por mucho tiempo, han habido rumores de un relanzamiento oficial, pero no hay nada concreto desde que la DeLorean Motor Company hizo un anuncio en 2016. Ahora, el diseñador de autos Ángel Guerra ha decidido rediseñar el automóvil él mismo para honrar este famoso auto en el marco de su 40 aniversario en 2021.

“En 2021, seré padre por primera vez”, dice Guerra, “y será el 40 aniversario de la fabricación de ese auto, el DeLorean DMC12, como agradecimiento a ese vehículo de 1981, como tributo a la máquina que de alguna manera me trajo al futuro profesional con el que fantaseaba de niño, he decidido honrarlo con un proyecto hecho en mi tiempo libre: he rediseñado profesionalmente el DeLorean adaptándolo al mundo del automóvil cuatro décadas después. Este es un agradecimiento a un ícono y una película que marcaron mi infancia. Este también es un nuevo DeLorean para la generación de mi hijo”.

Guerra diseñó este concepto prestando especial atención al diseño original, pero modificó la forma para ajustarlo a los estándares modernos. En estos renders, el perfil no es tan cuadrado como los recordamos, además de que los faros delanteros y luces traseras fueron reemplazadas con tiras de LED, entre otros cambios. Guerra combina sus elementos favoritos del automóvil clásico con los elegantes y modernos contornos de los automóviles deportivos contemporáneos.

“Lo que me ha empujado a meterme en esta historia ha sido, además de querer huir en una máquina del tiempo de este maldito 2020, que a lo largo de todos estos años nunca he visto una sola propuesta de diseño basada en ese DeLorean original de 1981 a pesar de que tanto el automóvil como la película que lo hizo mundialmente famoso siguen presentes en el imaginario colectivo de toda una generación”, explica.

Guerra utilizó el diseño como una oportunidad creativa para trabajar en el automóvil que definió su trayectoria profesional. “Por supuesto, este proyecto es personal y no está relacionado comercialmente con la marca de la compañía DeLorean ni con la película Volver al futuro”, admite Guerra. “Esto es solo un tributo al diseño”. Disfrutemos de este diseño en lo que DMC da más noticias sobre su plan para un relanzamiento.

Puedes encontrar más ejemplos de diseños de automóviles de Guerra y sus respectivos renders en su Instagram.

El diseñador de automóviles Ángel Guerra reinventó el icónico DeLorean en el marco de su 40 aniversario en 2021.

El auto deportivo se convirtió en un símbolo de la cultura pop cuando Doc Brown y Marty McFly usaron un DeLorean para viajar en el tiempo en la película Volver al futuro de 1985.

Guerra usó este proyecto como una oportunidad creativa para trabajar en el automóvil que lo inspiró a convertirse en diseñador de automóviles al modificar el DeLorean para la generación de su hijo.

Todas las imágenes vía Ángel Guerra.

Artículos relacionados:

Esta compañía puede transformar cualquier vehículo clásico en un auto eléctrico

Volkswagen Beetle de 1961 es transformado en un elegante descapotable negro mate

La Biblioteca Oodi de Helsinki es una carta de amor de Finlandia a la educación y la literatura

La nueva Apple Store de Bangkok luce como un frondoso árbol futurista