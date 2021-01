Ciudad alemana instala cápsulas para dormir para las personas sin hogar

Las personas sin hogar se encuentran en una situación particularmente vulnerable en este momento. Dormir en la calle durante el invierno es impensable para muchos, y eso sin tomar en cuenta la pandemia. En Alemania, 860,000 personas se encuentran en situación de calle. Por eso, una compañía llamada Ulmer Nest en la ciudad de Ulm (que se encuentra 120 kilómetros al oeste de Múnich) está haciendo todo lo posible para ayudar a estas personas. La empresa recientemente presentó una flota de cápsulas para dormir que funcionan con energía solar y proporcionan un lugar seguro para que la gente no pase frío.

Las cápsulas futuristas empezaron a aparecer en Ulm el 8 de enero de 2020 como parte de un proyecto piloto. Si tienen éxito, los “nidos” podrían encontrarse en toda Alemania. Cada cabaña diminuta está hecha de madera y acero y en su interior caben hasta dos personas (o una persona y una mascota o equipaje). También son impermeables, protegen del frío, el viento y la humedad, e incluso llevan integrados paneles solares para proporcionar calefacción. Pueden cerrarse con seguridad cuando están dentro, y un sensor de movimiento envía una alerta a los trabajadores sociales cuando las puertas están abiertas. De este modo, las cápsulas pueden limpiarse profesionalmente después de que la persona se vaya. Las cabañas tienen incluso una red de radio para que las personas puedan ponerse en contacto con el equipo que las supervisa si lo necesitan.

Las cápsulas no pretenden ser un hogar alternativo, sino un alojamiento de emergencia para quienes no tienen otro lugar a dónde ir. Hasta ahora, los ciudadanos de Ulm han acogido los módulos como una adición positiva a sus calles. “Incluso hemos visto algunos efectos que jamás hubiéramos imaginado, como que los vecinos proporcionen a los huéspedes té caliente por la mañana y cosas así”, revela Florian, del equipo de Ulmer Nest. “Además, los funcionarios de la ciudad siempre nos apoyaron y fueron muy positivos con el proyecto, lo que nos ayudó mucho. Y también hay muchos pequeños momentos en los que, al trabajar en las cápsulas en la ciudad, la gente se acerca a dar las gracias (tanto sin tienen hogar o no). Eso significa mucho para nosotros”.

Puedes ver las cápsulas de Ulmer Nest a continuación, y si quieres saber más sobre la compañía no olvides visitar su sitio web.

Estas cápsulas futuristas en la ciudad alemana de Ulm son refugios de emergencia para personas sin hogar.

Son a prueba de agua y viento, seguras e incluso tienen paneles solares para proporcionar calefacción.

Ulmer Nest: Sitio web | Facebook

h/t: [LADbible]

All images via Ulmer Nest.

