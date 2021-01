Espectacular foto de un cañón de ranura fusiona moda con la belleza de la naturaleza

Un cañón es un lugar poco usual para usar un vestido elegante, pero como podemos ver en las imágenes del fotógrafo Carl Marvin, los resultados pueden ser espectaculares. En una fotografía que te robará el aliento, la prometida de Marvin lleva un hermoso vestido azul y posa en medio de los arcos de un cañón de ranura. Los naranjas profundos y los tonos siena son el complemento perfecto para el vestido azul ultramar. Así, esta combinación crea una escena encantadora que parece sacada de un libro de cuentos.

La idea para esta foto surgió cuando la pareja planeó un viaje durante el fin de semana de Acción de Gracias al Monumento Nacional Escalante en el sur de Utah, Estados Unidos. Marvin había decidido que quería pintar con luz mientras estaba ahí. “La pintura con luz fue una de las primeras cosas que aprendí a hacer cuando me inicié en la fotografía”, le cuenta a My Modern Met. “Lo que me atrajo fue la capacidad de pintar una escena de la manera que quería con una exposición prolongada. Tiendo a alejarme de los senderos de luz directa y prefiero intentar complementar una escena con una luz rebotada y difusa. También tengo un presupuesto limitado, así que utilizo linternas en lugar de luces estroboscópicas”.

Para evitar multitudes, la pareja caminó hasta la ranura de Peekaboo alrededor de las 10 p.m. de esa noche. “Cuando encontramos Peekaboo, me sorprendieron instantáneamente los asombrosos arcos que atraviesan el cañón cerca de su entrada”, recuerda Marvin. “Para hacer la toma, mezclé el tinte de algunas luces para crear un poco más de profundidad y tuve que hacer coincidir el brillo de las luces con la luz de la Luna para crear una exposición suave. ¡Mi prometida fue muy valiente al estar tan quieta en el clima ventoso de -9ºC mientras yo lidiaba con mi cámara!”.

Después de que Marvin tomó la foto, la pareja terminó de recorrer el circuito con la ranura Spooky, conocida por sus paredes extremadamente estrechas. “¡Volver a colocar todo mi equipo en esa ranura fue todo un desafío!”

Carl Marvin, un entusiasta de la fotografía, captura impresionantes fotografías en escenarios naturales, como esta imagen de él proponiéndole matrimonio a su prometida.

También toma fotos dinámicas de caminatas y escalada en roca.

Carl Marvin: Instagram | YouTube | Reddit

My Modern Met obtuvo permiso de Carl Marvin para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados:

En esta foto, la Luna parece un ojo gigante que mira a través de un arco en el desierto

Estas fotos de larga exposición convierten rutas de escalada en arcoíris que iluminan el paisaje

Fotógrafo viaja por el mundo capturando paisajes oníricos