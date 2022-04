El concurso Storm Photos of the Year destaca lo mejor en fotografía de tormentas alrededor del mundo

El aclamado fotógrafo de tormentas Mike Olbinski es un apasionado de su oficio. Por eso, quería crear un lugar para que otros fotógrafos de tormentas mostraran su trabajo y fueran recompensados ​​al mismo tiempo. Así nació el concurso Storm Photos of the Year, conocido cariñosamente como The Stormys. Ahora en su segundo año, esta competencia acaba de anunciar a sus ganadores, dividiros en tres categorías.

La fotógrafa francesa Alexis Maillard ganó el premio a la foto del año por su impresionante foto de un rayo tocando tierra en la región vinícola francesa. Everett Occhipinti, quien persigue tormentas junto con su hermano gemelo, se llevó a casa el primer premio a la mejor foto de tornado del año. Su poderosa imagen muestra un tornado descendiendo sobre un pueblo de Texas. Con una hermosa composición, la foto muestra las ricas texturas del ciclón.

La categoría final, fotógrafo del año, fue determinada con base en portafolios de 10 imágenes. La ganadora, Amy Howard, obtuvo el tercer lugar en el concurso de portafolios del año pasado, pero destacó sobre la competencia este año. Su trabajo muestra una rica diversidad de climas, capturando todo, desde impresionantes relámpagos hasta nubes oscuras y tormentosas que cruzan el cielo.

“La motivación para hacer este concurso es premiar a aquellos que trabajan tan duro cada año”, comparte Oblinski. “Veo las imágenes que cruzan mis timelines de Facebook, Instagram y Twitter todo el día. Muchas de ellas son alucinantes, y luego desaparecen de las noticias y eso es todo. Mi esperanza es reconocer sus esfuerzos, trabajo duro, fotos épicas y te recompensaré por eso”.

Dada la calidad de las fotos y el reconocimiento que han recibido los fotógafos, Oblinski ciertamente ha cumplido su misión.

El concurso Storm Photos of the Year reconoce a las mejores fotografías de tormentas de todo el mundo.

El concurso fue creado por el aclamado fotógrafo de tormentas Mike Olbinski.

