90+ Artistas transforman sobres vintage en mensajes de esperanza ante la adversidad

En una época en la que muchos de nosotros estamos separados de nuestros amigos y familiares, los diferentes canales de comunicación virtual han sido invaluables para mantenernos conectados. Una nueva exhibición de arte presentada por Port City Creative Guild explora la importancia de las conexiones bajo la idea de lo que nos da esperanza. Titulada Couriers of Hope (0 “carteros de esperanza”), la muestra contó con la participación de más de 90 artistas, acumulando más de 120 obras de arte únicas.

La exposición está inspirada en el movimiento de arte postal de la década de 1960 y utiliza sobres viejos o nuevos como lienzo para ilustraciones a lápiz, acuarela y otros medios. Además de los artistas que presentaron sus propias obras, PCCG animó a los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Long Beach a intercambiar cartas con uno de los artistas y colaborar en una obra conjunta. “El tema que se dio a los artistas y a los estudiantes del LBUSD gira en torno a la esperanza”, dice el PCCG. “La esperanza es una experiencia humana universal, pero el origen de la esperanza de cada individuo es profundamente personal. Después de un año lleno de razones para sentirse desesperado y temeroso, queremos mostrar que la esperanza sigue ahí para mantenernos en movimiento”.

Aunque los artistas y los estudiantes trabajaron bajo una misma idea, las obras presentadas muestran una amplia gama de estilos, medios y temas. Algunas cartas presentan pinturas y retratos detallados, mientras que otras utilizan la forma del sobre como marco para dibujos hechos con tinta. Entre los artistas que participaron en Couriers of Hope se encuentran Andrew Hem, Jonathan Martinez (cuyo trabajo ya habíamos presentado anteriormente), Narsiso Martinez, Luis Zavala Tapia y Elizabeth Munzon. La muestra es un esfuerzo comunitario en el que participan 10 museos, galerías y organizaciones artísticas de Long Beach como curadores: el Museo de Arte de Long Beach, la Coalición de Artes Creativas para Transformar el Espacio Urbano, Flatline, Inspired LBC, The Icehouse x Ink and Drink Long Beach, el Consejo de las Artes de Long Beach, el Museo de Arte Contemporáneo Carolyn Campagna Kleefelt (CSULB), el Museo de Arte Étnico de las Islas del Pacífico, Compound LBC y Creative Class Collective.

Puedes ver Couriers of Hope las 24 horas del día en el sitio web de Port City Creative Guild.

Port City Creative Guild invitó a más de 90 artistas a explorar el concepto de la esperanza en una nueva muestra titulada Couriers of Hope.

La exhibición incluye más de 120 obras de arte que utilizan sobres como lienzos para ilustraciones a lápiz, acuarela y multimedia.

Port City Creative Guild: Sitio web | Facebook | Instagram

My Modern Met obtuvo permiso de Port City Creative Guild para reproducir estas imágenes.