Deep Nostalgia: las fotos antiguas cobran vida con ayuda de la inteligencia artificial

Las fotografías le dan vida a la historia, pero un servicio le da un nuevo significado a esta idea. MyHeritage—una compañía enfocada en pruebas de ADN y en ayudar a descubrir historias familiares—ha desarrollado algo llamado Deep Nostalgia, que utiliza inteligencia artificial (IA) para animar fotos de personas del pasado. Ahora, los retratos en blanco y negro pueden ser pequeños videos en las que los sujetos parpadean y mueven la cara. Los resultados son fascinantes y algo inquietantes a la vez, ya que no esperamos que estas viejas imágenes cobren vida de repente.

Entonces, ¿cómo funciona este inusual servicio? Después de cargar una fotografía a la plataforma de MyHeritage (que alberga Deep Nostalgia), se utilizan varios “controladores” para animar la imagen. Cada uno es un video que contiene una secuencia específica de movimientos y gestos. “Deep Nostalgia puede aplicar con mucha precisión los controladores a una cara en tu foto fija, creando un video corto que puedes compartir con tus amigos y familiares”, explica la compañía. “El controlador guía los movimientos en la animación para que puedas ver a tus antepasados ​​sonreír, parpadear y girar la cabeza. ¡Esto realmente le da vida a tus fotos!”.

MyHeritage acepta que algunos les puede parecer “espeluznante” este servicio, ya que se acerca a una algo conocido como el “valle inquietante”, una hipótesis sobre nuestro rechazo a robots y animaciones demasiado reales. En última instancia, la empresa espera que decidas por ti mismo creando un video y compartiéndolo con otras personas. Después de todo, su propósito es devolverle la vida a nuestros antepasados ​​y tener una idea real de cómo habría sido interactuar con ellos, algo que a MyHeritage le parece mágico.

Si te gustaría probar Deep Nostalgia, puedes hacerlo en el sitio web de MyHeritage. Una vez que te registres en la plataforma, tendrás acceso a cinco animaciones gratuitas (si quieres más, necesitarás una suscripción pagada).

Un servicio en línea llamado Deep Nostalgia transforma fotos históricas de tu familia en una imagen animada.

My great great grandmother, Louisa Roakes (1871-1942), animated using the Deep Nostalgia tool on @MyHeritage #Genealogy #MyHeritage #DeepNostalgia pic.twitter.com/mb9b9uQdwi

— Nathan Dylan Goodwin (@NathanDGoodwin) February 25, 2021

Mi tatarabuela, Louisa Roakes (1871-1942), animada con la herramienta Deep Nostalgia en @MyHeritage

#MyHeritage re-animated my grandma Anny (here 16 years old in 1936) and now I'm crying tears of joy, hope, thankfulness, longing & regrets 😍😢💔 pic.twitter.com/uXtjBz2UZV

— Susanne Wosnitzka 🍹 (@Donauschwalbe) February 27, 2021

#MyHeritage reanimó a mi abuela Anny (aquí de 16 años en 1936) y ahora lloro de alegría, esperanza, agradecimiento, anhelo y arrepentimiento

Its so bizarre to see him brought to life- I never met my Grandad, however I used to imagine a young soldier stood by my doorway smiling just before I fell asleep. 💚

.#historytwitter #grandad #myheritage pic.twitter.com/V3lylcTKm1

Es tan extraño verlo cobrar vida. Nunca conocí a mi abuelo, sin embargo, solía imaginarme a un joven soldado parado junto a mi puerta sonriendo justo antes de quedarme dormido.

My great grandfather David Edwards born 1889 died 1943 picture prior to 1920 #DeepNostalgia #MyHeritage pic.twitter.com/067YYUjabg

— Heather Brant 💙 (@hetty72) March 1, 2021

Mi bisabuelo David Edwards. Nació en 1889, murió en 1943, la foto es de antes de 1920

OMG so cool. This is my great grand-mother. Thx for that 😉 pic.twitter.com/Nnr7JBgein

Oh, por dios, es tan genial. Esta es mi bisabuela. Gracias por eso.

Muchos le han dado vida a figuras históricas.

So glad to see finally #AlanTuring “alive”! Makes me feel even more connected to computer science and #AI. Via @MyHeritage https://t.co/FKYlBHELAR pic.twitter.com/lWbsYzcvR3

— Kristian Kersting (@kerstingAIML) February 27, 2021

¡Me alegro de ver finalmente a #AlanTuring “vivo”! Me hace sentir aún más conectado con la informática y la IA.

I tried animating this picture of Twain I colorized a while back. Used the new feature on the MyHeritage app. pic.twitter.com/Y5W7trHg31

— Randall Stephens (@Randall_Stps) February 27, 2021

Intenté animar esta imagen de Twain que coloreé hace un tiempo. Usé la nueva función en la app MyHeritage.

Haven’t we always wanted to come face to face with Oscar Wilde? Now we can and see him blink! #MyHeritage #OscarWilde pic.twitter.com/xV8PgOE1E1

— Ian McKellen (@IanMcKellen) March 1, 2021

¿No hemos querido siempre encontrarnos cara a cara con Oscar Wilde? ¡Ahora se puede y lo vemos parpadear!

We deserve more time to appreciate the magnificent, historic impact of legends like Frederick Douglass, as provided by @Afromanticist & @MyHeritage Extend #BlackHistoryMonth to every month with February 2.0 #cancelmarch pic.twitter.com/Q9qCnSqBWT

Merecemos más tiempo para apreciar el magnífico impacto histórico de leyendas como Frederick Douglass, como nos lo presenta @Afromanticist y @MyHeritage.

Extiendan #BlackHistoryMonth a todos los meses con febrero 2.0

Deep Nostalgia by @MyHeritage is a lot of fun. Here are results by Time-Travel Rephotography x Deep Nostalgia.

Time-Travel Rephotography: https://t.co/qkUwJ8P2Eb

Deep Nostalgia API: https://t.co/mQSCNDl8dh pic.twitter.com/6ncItlrDVQ

— Xuan Luo (@XuanLuo14) February 27, 2021

Deep Nostalgia de @MyHeritage es muy divertido. Aquí están los resultados de retrofotografía viaje en el tiempo x Deep Nostalgia.

— Ornela Bardhi (@ornelabardhi) March 1, 2021

Retrato vivo generado por IA de Marie Curie usando @MyHeritage

Charles Dickens in colour and moving! This is pretty amazing. @MyHeritage #DeepNostalgia pic.twitter.com/m7zUxSlCah

— Dr Emily Bell (@EmilyJLB) February 28, 2021

Charles Dickens a color y moviéndose. Esto es increíble.

