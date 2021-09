Polaroid Now+, la nueva cámara instantánea que ofrece miles de posibilidades creativas

La primera cámara Polaroid (llamada Model 95) salió a la venta en 1948; y hoy, la compañía aún sigue lanzando modelos innovadores. Desde una cámara instantánea de bolsillo hasta una diminuta impresora que transforma tus fotos en estampitas, los productos Polaroid de la actualidad honran sus orígenes analógicos a la vez que se adaptan a las tecnologías modernas. El producto más reciente de la compañía es Polaroid Now+,una cámara instantánea con más herramientas creativas que nunca.

Polaroid Now+ aún mantiene las características vintage de la cámara Now de la marca. Sin embargo, este nuevo modelo puede conectarse a tu smartphone, y ofrece una gran variedad de posibilidades creativas. Al conectarte a la app de Polaroid, podrás tener acceso a dos herramientas creativas especiales. El modo Tripod te permite crear tomas cinemáticas de larga exposición de 60 minutos en sitios de poca luz, sin usar flash. Además, Aperture Priority te permite tener más control sobre el enfoque de tus fotos. Polaroid Now+ ahora también te permite tomar fotos de doble exposición, hacer pinturas de luz y controlar manualmente la velocidad de obturación.

Aunque Polaroid Now+ está diseñada para funcionar junto a un smartphone, el modelo también cuenta con una función creativa que remite a los días de la fotografía analógica. Cada cámara viene con cinco filtros de lente experimentales, que te permiten controlar el estado de ánimo de tus imágenes a través del color. Además, recibirás una funda con cremallera para guardarlas.

Echa un vistazo a la Polaroid Now+ a continuación y consigue la tuya a través del sitio web de Polaroid. La cámara está disponible en blanco, negro y gris.

Te presentamos la Polaroid Now+, una nueva cámara instantánea con un mundo de posibilidades creativas.

Cada cámara viene con cinco filtros de lente experimentales, que te permiten controlar el estado de ánimo de sus imágenes a través del color.

Polaroid Now+ está diseñada para conectarse a una app de smartphone, dándote un mayor control sobre la apertura, la exposición y mucho más.

