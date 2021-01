Fotógrafo descubre un “árbol de la vida” escondido en las imágenes aéreas de un lago

La fotografía aérea nos muestra el mundo desde una perspectiva que pocos podemos ver con nuestros propios ojos. Desde las alturas y con la ayuda de un dron, nuevos colores y patrones aparecen en paisajes que conocemos bien. Para el fotógrafo australiano Derry Moroney, experimentar con imágenes aéreas le permitió encontrar un “árbol de la vida”. Esta espectacular imagen, que fue capturada en las aguas costeras del lago Cakora en Brooms Head, es parte de un proyecto que documenta los cambios diarios en el lago y sus alrededores desde arriba.

El lago Cakora se encuentra en la costa norte del estado de Nueva Gales del Sur de Australia, conocido por sus impresionantes playas y monumentos naturales. En ocasiones, el lago es inundado por las mareas del océano, y sus aguas suben y bajan con la lluvia. Moroney, un fotógrafo experimentado, comenzó a tomar imágenes del lago hace unos seis meses utilizando varias técnicas de cámara con drones. “Yo ya me dedicaba a la fotografía, pero quería poder tomar fotografías de lugares con diferentes puntos de vista que la gente no había visto antes”, le dice el artista a My Modern Met sobre su inspiración para usar esta técnica.

En imágenes más recientes, Moroney pudo observar los cambios estacionales del lago, por lo que decidió regresar al sitio cada dos semanas. “El cambio más importante que he visto en el lago hasta ahora es el cambio de color que atraviesa”, dice. “Un día puede correr agua aguamarina a través de él; pero luego, después de las tormentas, aparecen marrones dramáticos y colores tierra crudos”.

En muchas de las tomas aéreas aparece una forma con ramas que recuerda al “árbol de la vida”, un símbolo espiritual que se encuentra en muchas mitologías y religiones alrededor del mundo. “Al final del lago, el agua se acaba y todo se convierte en un árbol de la vida”, dice Moroney, quien se sorprendió al descubrir el patrón del árbol.

En su Instagram, el fotógrafo ha llevado registro de los cambios en el tamaño y los colores del árbol. La imagen, que causó revuelo en Internet, muestra el agua del lago saturada de aceites de árboles después de una fuerte lluvia. Los aceites son responsables del color marrón del agua que hace que el patrón se vea realista. Podemos ver ramas entrelazadas que evocan obras de arte del antiguo Cercano Oriente, el judaísmo moderno y las leyendas nórdicas, entre otras tradiciones. Por tanto, no es una sorpresa que personas de todo el mundo se hayan maravillado con las imágenes de Moroney.

En cuanto al artista, le dice a My Modern Met: “Eventualmente quiero viajar por Australia, encontrar pequeños lugares como este y compartirlos con el mundo. Imagino que sería toda una aventura”.

Para estar al día con las aventura fotográficas de Moroney, echa un vistazo a su Instagram y su Facebook.

El fotógrafo Derry Moroney capturó accidentalmente un hermoso “árbol de la vida” escondido en el lago Cakora en Nueva Gales del Sur, Australia.

El fotógrafo había comenzado a explorar la fotografía aérea con drones cuando tomó esta impresionante imagen.

Por lo tanto, decidió volver cada dos semanas para capturar los cambios en el lago, llevando un registro de las formas y colores diferentes que aparecían.

Una imagen, en la que parece haber un “árbol de la vida”, se volvió viral y maravilló a personas de todo el mundo.

El árbol de la vida es un símbolo que aparece en diversas mitologías y religiones alrededor del mundo.

Moroney espera seguir tomando imágenes hermosas y únicas a través de la fotografía aérea.

Para ver los cambios del lago Cakora en video, visita el Instagram de Derry Moroney.

View this post on Instagram A post shared by Derry Moroney Photography (@derry_moroney_photography)

Derry Moroney: Instagram | Facebook

My Modern Met obtuvo permiso de Derry Moroney para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados:

Estas imágenes abarrotadas exploran los espacios urbanos y la interacción humana [Entrevista]

Nuevo libro compila increíbles fotos aéreas de aviones en tierra durante la pandemia [Entrevista]

Impactantes fotografías aéreas muestran las texturas y colores de los paisajes de Islandia