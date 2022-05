Estas curiosas suculentas sudafricanas parecen piedras de colores

Si te gustan las plantas inusuales o buscas algo nuevo para tu jardín, las lithops son para ti. Este género de suculentas es nativo del sur de África y sus plantas definitivamente generan curiosidad. Conocidas como piedras vivas o planta piedra, tienen la apariencia de una roca lisa. En realidad, estas suculentas se parecen tanto a las piedras, que podrías sentir la tentación de recoger una y arrojarla a un río.

Las lithops deben su apariencia única al hecho de que casi no tienen tallo. Lo que vemos principalmente son las hojas bulbosas fusionadas que brotan de la tierra. Estas hojas tienen una hendidura entre ellas, lo que deja espacio para que salgan las flores y aparezcan hojas nuevas. La mayor parte de las hojas de la planta están enterradas y la planta tiene una pequeña ventana translúcida que permite que la luz penetre y acceda a estas hojas para la fotosíntesis. Una vez al año, en el invierno, las hojas sobre la superficie se separarán y aparecerán otras nuevas de la hendidura. Las hojas viejas se marchitan y mueren, dando paso a nuevas hojas.

Si eso no fuera lo suficientemente increíble, las piedras vivas también son conocidas por su variedad de colores y patrones. Desde el gris claro hasta el rojo intenso o el verde, estas suculentas a menudo tienen una apariencia moteada o rayada. Estas adaptaciones permiten que la planta se mezcle con su entorno, como una especie de camuflaje entre piedras de verdad.

En la naturaleza, las lithops son más fáciles de encontrar en Namibia y Sudáfrica. También se ha convertido en una planta de interior popular. Con cerca de 150 variedades diferentes, hay muchas opciones para elegir. La buena noticia es que son relativamente fáciles de cuidar. Siempre que reciban luz sola, pero no directa, y se planten en un lugar bien drenado, no tendrán problema para prosperar. En realidad solo necesitan ser regadas una vez cada dos semanas, ya que almacenan una buena cantidad de agua, por lo que también son perfectas para personas a las que no se les da jardinería.

Las plantas de lithops se pueden cultivar mediante propagación o semillas. Las semillas tardarán un poco más en germinar, pero son una buena opción si compras en línea. En Etsy, hay muchos vendedores acreditados, como EEGCO y The Cactus Kingdom, que envían bolsas mixtas de semillas. Con un poco de paciencia y cuidado, tendrás tus propias piedras vivas en muy poco tiempo.

Lithops es un género de plantas suculentas nativas del sur de África.

Son conocidas como “piedras vivas” o “planta piedra”.

Cada año, sus hojas bulbosas se parten y mueren para permitir que aparezca un nuevo par de hojas fusionadas.

También dan flores blancas o amarillas.

Su apariencia inusual y su fácil cuidado las convierten en plantas de interior populares.

Muchos vendedores ofrcen semillas de lithops en línea para que puedas cultivar tus propias piedras vivas.

