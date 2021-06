Ciudadanos de Ghana plantan 5 millones de árboles en un solo día

Los árboles nos mantienen con vida. La deforestación pone en peligro nuestro planeta, mientras que la reforestación puede ayudar a reparar los ecosistemas y combatir las emisiones de dióxido de carbono. Ghana está dando grandes pasos para combatir la deforestación que (como en otras zonas del mundo) ha reducido enormemente las zonas boscosas del país en el último siglo. El 11 de junio de 2021 se celebró el primer Día Verde de Ghana, una nueva fiesta anual en la que el gobierno proporciona millones de semillas para que los ciudadanos planten árboles.

El Día Verde de Ghana surgió de la necesidad de combatir la deforestación. Los bosques del país han pasado de ocupar 8.2 millones en 1900 a 1.6 millones de hectáreas en la actualidad. La reforestación se ha quedado atrás contra la tala ilegal y la pérdida general de árboles. El Día Verde de Ghana es el inicio de un nuevo esfuerzo de reforestación que se repetirá cada año con el fin de mantener la participación de la comunidad en el cultivo de plántulas nuevas. Al iniciar la jornada, el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, anunció: “No tenemos ni mañana ni pasado mañana para hacer esto. Tenemos que actuar ahora”.

La Comisión Forestal del gobierno envió seis millones de plántulas de árboles a escuelas, residencias y otras zonas estratégicas seleccionadas. El objetivo era plantar al menos cinco millones de estos arbolitos. A mediodía del 11 de junio, ya se habían plantado 2.7 millones. La Comisión Forestal animó a los ciudadanos a fotografiar y compartir en las redes sociales las plántulas recién plantadas para hacer conciencia y enorgullecerse del proyecto. Figuras importantes como el presidente Akufo-Addo (e incluso la embajadora de Estados Unidos en Ghana, Stephanie S. Sullivan) plantaron árboles.

El carácter colectivo de la jornada es importante. “El Proyecto Ghana Verde tiene carácter nacional y pretende despertar la conciencia nacional para que todo el mundo plante un árbol en sus patios, espacios abiertos, recintos escolares, a 100 metros de una carretera, entre otros lugares, y debe ser un esfuerzo colectivo de todos”, dijo Samuel Abu Jinapor, ministro del sector. La jornada es solo una de las facetas del Proyecto Ghana Verde, destinado a combatir el cambio climático. El gobierno ghanés espera aumentar el número de árboles plantados cada año hasta alcanzar los 100 millones en 2024. Se hará un seguimiento de los árboles para comprobar sus progresos mientras Ghana sigue revitalizando sus bosques.

U.S. Ambassador to Ghana Stephanie S. Sullivan commemorated #GreenGhanaDay by planting a Lignum Vitae tree on the U.S. Embassy grounds. The chosen tree is commonly referred to as the “tree of life” due to its traditional medicinal use. #LetsGoPlanting pic.twitter.com/cjcvttWpFT

— U.S. Embassy Ghana (@USEmbassyGhana) June 11, 2021