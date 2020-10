20 Adorables disfraces de Halloween para tu perro o gato favorito

Halloween está a la vuelta de la esquina y ya es hora de ponerte a pensar en cómo celebrarás este año. Esto puede significar refinar tus habilidades para decorar calabazas o decidir qué espeluznante look de maquillaje usarás. Además, tendrás que elegir el disfraz perfecto, por supuesto. Cuando estés tomando esta importante decisión, no te olvides de alguien que es igualmente importante: ¡tu mascota! Hay una gran variedad de disfraces de Halloween para perros y gatos que le permitirán a tu mascota unirse a la diversión.

Ya sea que quieras vestir a tu perro como un superhéroe o transformar a tu gato en un delicioso caramelo, hay un montón de disfraces para elegir. También puedes, por supuesto, optar por una opción más tradicional, como un esqueleto, o expresar tu amor por la cultura pop y elegir un atuendo inspirado en Star Wars. Y no importa si su mascota es grande o pequeña—todos estos disfraces están disponibles en una variedad de tamaños para adaptarse a tu cachorro o felino favorito.

Aunque no estés planeando ir de puerta en puerta con tu mascota, no hay razón por la que no puedan entrar en el espíritu de Halloween mientras están en casa. Incluso puedes convertirlo en la ocasión perfecta para una sesión de fotos de un perrito o un gatito. Si no sabes bien por dónde empezar, no te preocupes: hemos elegido 20 disfraces de Halloween para mascotas que seguro que te alegrarán—o asustarán—durante esta celebración.

Aquí tienes 20 disfraces de Halloween para perros y gatos que harán que tu mascota luzca completamente espeluznante (y adorable).

Disfraz de Halloween de Superman para perro

Disfraz de Halloween de mariquita para perros y gatos

Disfraz de Minion para perro

Disfraz de Halloween para mascota de Wally

Disfraz para gato de maíz dulce

Disfraz de cerdo para mascota

Disfraz de Halloween de esqueleto para mascotas

Disfraz de narval para perros

Disfraz de Robin para mascotas

Disfraz de Halloween de perrito caliente

Disfraz de Halloween de león para perro

Disfraz de Halloween de tricératops para mascotas

Sudadera de calabaza de Halloween

Disfraz de Ewok de Star Wars para perro

Disfraz de Halloween de monstruo verde

Disfraz de Halloween de pirata para mascotas

Disfraz de berenjena para perro

Disfraz de gnomo para perros y gatos

Disfraz de Halloween de hamburguesa

Disfraz de repartidor de UPS para mascotas

