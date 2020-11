Acuaristas “visten” a sus erizos de mar con divertidos sombreros

Existen 950 especies de erizos de mar viviendo en el fondo del mar, lo que los convierte en uno de los equinoideos más comunes de nuestros océanos. Las largas espinas que les dan su nombre les ayudan ahuyentar a los depredadores. Sin embargo, estos animales marinos también tienden a cubrirse con piedras y conchas—y, ocasionalmente, con sombreros diminutos.

La bióloga Morgan Kester recientemente compartió este descubrimiento en las redes sociales. “Hoy descubrí que los erizos de mar usan naturalmente conchas como sombreros para camuflarse, así que algunos acuaristas tuvieron la genial idea de hacerles sombreros diminutos”, escribió la investigadora. Ella publicó fotos de erizos de mar “usando” sombreros de vaquero, sombreros de copa y fedoras impresos en 3D. Los erizos de mar no solo se ven muy elegantes, sino que los sombreros también ayudan a mantenerlos seguros. Aunque se desconoce la razón exacta por la que se cubren la “cabeza”, se ha teorizado que el peso adicional ayuda a evitar que las criaturas marinas sean arrastradas durante las tormentas. También se cree que la cobertura extra protege a los erizos de mar de los depredadores y los rayos UV.

Una persona que creó sombreros para erizos de mar es el usuario de Reddit VanillaBean5813. “Mi papá es el verdadero acuarista (y también un Redditor), yo modifico modelos 3D de Internet, y mi mamá maneja la impresora 3D”, explica. Después de probar varios estilos de sombreros, se decidieron por un diseño de ala ancha. “Pasamos por unas cuantas iteraciones de sombreros”, recuerda. “Aprendimos que las estructuras huecas flotaban demasiado y eso hizo que perdieran el sombrero de bruja que les hicimos”.

Otra persona conocida como Riosouza en el foro de Reed2Reef también ha estado haciendo sombreros especiales para erizos de mar. “Decidí hacer un diseño rápido para un sombrero impreso en 3D, y para mi sorpresa les encantó”, dicen. “Desde que reemplacé las rocas y conchas de su espalda con los sombreros, nunca los dejaron ir, y me sorprendió verlos mover los sombreros hacia la fuente de luz. Lo que me lleva a la conclusión de que ciertamente lo usan para protegerse de los rayos UV”.

Si te preguntas si es seguro hacer sombreros para erizos de mar, Emma Verling, investigadora de postdoctorado en el Centro MaREI de Energía Marina y Renovable dice: “Creo que los sombreros 3D son una idea divertida, un gran tema de conversación, y una forma de educar a la gente sobre la compleja ecología de los erizos de mar… Honestamente no creo que puedan hacer ningún daño en un acuario”.

Echa un vistazo a algunas fotos de erizos de mar usando sombreros a continuación.

I was today years old when I learned that sea urchins naturally use shells as hats to make them feel safer and camouflaged so some aquarists had the genius idea to make them tiny hats pic.twitter.com/z8IcJx7fBI

— Living Morganism 🌱 (@ok_girlfriend) November 22, 2020