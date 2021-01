Modelo en 3D de la ‘escalera de Schröder’ gana el premio Best Illusion of The Year 2020

Las ilusiones ópticas ofrecen una mirada fascinante al funcionamiento de nuestro cerebro. Combinaciones específicas de colores, luces y patrones pueden engañar a nuestro cerebro y hacerle creer que está percibiendo algo que no es real. La creación de ilusiones es una forma de arte bastante popular, e incluso hay un premio que celebra las mejores: el concurso Best Illusion of The Year. Año con año, la competencia recibe miles de ilusiones fascinantes de todas partes del mundo, y los ganadores de 2020 acaban de ser anunciados.

El ganador del primer premio, el profesor japonés de ingeniería Dr. Kokichi Sugihara, creó un modelo 3D de una escalera de Schröder. La versión original en 2D fue publicada en 1858 por el científico naturalista alemán Heinrich G. F. Schröder. El dibujo de una escalera puede aparecer de forma diferente, dependiendo desde el ángulo que se vea. Si miras el panel “A”, las escaleras parecerán ir de arriba a la izquierda a abajo a la derecha. Si enfocas tu mirada en el panel “B”, este pasará al primer plano y experimentarás una versión invertida de la imagen.

La versión 3D de Sugihara de la famosa ilusión también tiene dos interpretaciones—la parte superior e inferior de las escaleras aparentemente cambia entre sí a medida que el modelo gira. “Este objeto es un ejemplo de mi material experimental para investigar el comportamiento de los cerebros, que son propensos a percibir erróneamente las imágenes 2D como objetos 3D cuando están incrustados en estructuras 3D reales”, explica Sugihara. “La escalera de Schroeder, que ha sido conocida como una imagen ambigua por más de 150 años, está decorada por paredes laterales y columnas de soporte en 3D reales. Como resultado, percibimos una nueva ambigüedad, que es diferente a la de la escalera de Schroeder original”.

Echa un vistazo a la ilusión óptica ganadora de Sugihara a continuación, además de algunas de las otras increíbles ilusiones de la competencia.

El Dr. Kokichi Sugihara, un profesor japonés de ingeniería, creó una versión en 3D de la ilusión óptica de la escalera de Schröder.

Sugihara ganó el primer lugar en el concurso Best Illusion of The Year 2020.

Dr. Kokichi Sugihara: Sitio web

h/t: [Laughing Squid]

Todas las imágenes vía el Dr. Kokichi Sugihara.

Artículos relacionados:

Estas 10 fascinantes ilusiones ópticas son consideradas las mejores de 2019

Esta ilusión óptica hace que las personas vean color en imágenes en blanco y negro

Sacude tu cabeza para ver al animal oculto en esta ilusión óptica

Esta ilusión óptica diseñada por un psicólogo japonés te dejará confundido