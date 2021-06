Estas esculturas de papel de aves y mariposas son tan detalladas que parecen de verdad

A primera vista, estas coloridas criaturas se ven como aves y mariposas de verdad, pero al estudiarlos más de cerca te darás cuenta de que en realidad están hechos de papel. La artista Diana Beltrán Herrera, nacida en Colombia pero con sede en Bristol, ha esculpido animales de papel desde 2012, y hoy es una experta en este arte. Beltrán crea aves, flores, mariposas realistas con un extraordinario nivel de detalle y texturas tangibles.

Muchas de las esculturas tridimensionales de Herrera celebran a las criaturas que ha conocido en la vida real, pero otras solo son especies que le fascinan aunque nunca las ha visto de cerca. “El papel, como medio de documentación, me permite registrar y crear nociones e ideas de temas que no he experimentado en la vida real pero que puedo experimentar cuando completo una escultura”, dice Herrera. “Me gusta este enfoque porque no es dañino y, a través de mi trabajo, puedo mostrar y contar a mis espectadores sobre las cosas que he estado aprendiendo, sobre la importancia de la naturaleza con solo investigarlo y hacerlo yo misma”.

La investigación es una parte clave del proceso de Herrera. Antes de siquiera tomar un par de tijeras, pasa horas recopilando imágenes e información sobre su sujeto. Planear el diseño de una sola ave le toma alrededor de una semana, y todo está hecho a escala real. Una vez que ha planeado sus medidas, Herrera pasa mucho tiempo eligiendo cuidadosamente el papel para que sea exactamente del color de su sujeto. Para la artista, es importante que sus esculturas no solo sean hermosas, sino también educativas.

Esta talentosa artista dedica días a esculpir cada pieza, empezando por crear la estructura interna a partir de tiras de papel. Para las aves, coloca el colorido plumaje en capas, una pluma a la vez. Las esculturas terminadas se ven tan reales, que parece que podrían emprender el vuelo en cualquier momento.

Herrera enmarca muchos de sus pájaros de papel dentro de sellos postales gigantes para mostrar de dónde vienen con un toque de originalidad. “Estoy viajando por el mundo, enamorándome de cada paisaje y capturando aves en su ecosistema real”, dice. En un sello, la artista rinde homenaje a la jacana de su natal Colombia. En otro, crea una estampilla con el cálao cariblanco de Singapur. Estas estampillas serán parte de la primera exhibición individual de Herrera en el Museo de filatelia de Singapur a finales de año.

Mira las esculturas de papel de Herrera a continuación y conoce más de su trabajo en Instagram.

La artista Diana Beltrán Herrera crea esculturas de papel de aves y mariposas que parecen de verdad.

Sus pájaros, mariposas y flores tienen un nivel de detalle extraordinario.

Cada pieza requiere horas de planificación e investigación para capturar la esencia de cada criatura.

Herrera pasa días armando cada pieza cuidadosamente.

Algunas de sus esculturas están montadas en sellos postales gigantes, con el fin de mostrar de dónde provienen de forma creativa.

Para la artista, es importante que sus esculturas no solo sean hermosas, sino también educativas.

Diana Beltrán Herrera: Sitio web | Instagram | Facebook

My Modern Met obtuvo permiso de Diana Beltrán Herrera para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados:

Esta talentosa artista crea increíbles esculturas realistas en forma de aves exóticas

Fotógrafo captura de forma abstracta la belleza escultórica de las aves

Fotógrafo demuestra que las aves se ven mucho más graciosas de frente