Fotógrafo captura de forma abstracta la belleza escultórica de las aves

Observar aves es fascinante; es fácil ver por qué a la gente le resulta muy divertido pasar horas estudiando a estos animales. El artista, fotógrafo y grabador Tom Leighton lleva este tipo de observación al siguiente nivel al explorar la belleza arquitectónica de los pájaros en su última serie de fotografías, Aviary. Inspirado por sus exploraciones para fotografiar aves tropicales en vuelo para un encargo—e impulsado por las limitaciones del confinamiento—Aviary nos ofrece un inusual vistazo a la forma escultórica de las aves y contempla lo que Leighton describe como un recordatorio de “la maravillosa evolución de estas criaturas, así como su vulnerabilidad ante la actual emergencia climática”.

“Fotografiar pájaros fue definitivamente un nuevo desafío para mí”, le dice Leighton a My Modern Met, “pero afortunadamente tuve la ventaja de que eran residentes del santuario Paradise Park en Cornwall. Tomé algunas de las imágenes para esta serie mientras las aves eran sostenidas por sus cuidadores y algunas volaban dentro de un aviario, por lo que no tuve que buscarlas en la naturaleza. Específicamente para las aves depredadoras, me dijeron que permanecer totalmente quietas a veces es tan importante para ellas como su velocidad, ¡y la verdad aproveché eso!”.

Leighton, que no ha dejado de sentirse inspirado por los pájaros, ahora tiene la intención de continuar con esta serie, ya que ha encontrado más oportunidades para fotografiar aves y continúa aprendiendo más sobre ellas. Todo apunta a que este proyecto ha abierto muchas puertas a nuevos intereses dentro del espectro creativo de este artista.

“Un proceso de abstracción estática fue revelado una vez que recorté la cabeza del pájaro de la imagen y eliminé el contexto original”, explica el artista. “Este proceso de edición fue tan transformador en la sensación y la atmósfera de las imágenes, el efecto resultante fue a la vez sorprendente y convincente”.

Sigue leyendo para ver más imágenes de la serie Aviary. Para estar al día con el trabajo de Leighton, visita su sitio web o síguelo en Instagram y Facebook.

El artista, fotógrafo y grabador Tom Leighton explora la belleza abstracta y escultórica de las aves en su nueva serie de fotografías, Aviary.

Sus fotografías ofrecen una mirada inusual a estas criaturas aladas.

My Modern Met obtuvo permiso de Tom Leighton para reproducir estas imágenes.

