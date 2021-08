Hombre con cáncer se divierte con su cabello antes de perderlo por la quimioterapia

Ser diagnosticado con cáncer es devastador, y parecería imposible encontrar algo positivo en esta situación. No obstante, Joseph Barnes logró convertir la pérdida de su cabello en un divertido proyecto fotográfico. Así, posó para una serie de retratos, tomados por Sven de Almeida, en los que luce ocho cortes y peinados diferentes y muestra una personalidad única en cada imagen.

En el verano de 2021, Barnes fue al médico por un dolor de espalda y le diagnosticaron cáncer testicular, que además se había extendido a sus pulmones y su columna. Empezó el tratamiento poco después. “Cuando comencé con la quimioterapia”, le cuenta a My Modern Met, “me dijeron que iba a perder mi cabello, así que decidí divertirme con él primero. Pensé que sería mucho mejor hacerlo en mis propios términos, en lugar de esperar a que se empezara a caer”.

Sin embargo, Barnes no planeaba crear estos estilos él solo. “Le pedí a una amiga que es buena con el cabello que me echara una mano y quedé muy impresionado con lo que hizo”, comparte. De los ocho estilos fotografiados, solo tenía ideas para dos de ellos. “En realidad, no pedí específicamente ninguno de los cortes, excepto el mohawk corto de [la película] Taxi Driver. Le di rienda suelta a mi amiga para que hiciera lo que quisiera y me sorprendieron gratamente sus elecciones”.

De la serie, Barnes tiene un retrato favorito. “Yo diría que mi favorita es la foto número tres (comiendo la galleta) porque en esa es donde menos me parezco a mi yo normal, en mi opinión”, asegura. No obstante, ninguno de los peinados temporales lo convenció de probar algo nuevo de forma más permanente. “Sin embargo, cuando mi cabello vuelva a crecer, probablemente volveré a mi estilo habitual sin peinar, porque soy demasiado flojo para hacerle algo por las mañanas”.

Si estas fotos dicen algo, es que Barnes se ha mantenido optimista y ha tratado de verle lo bueno a la situación. “De hecho, me he estado divirtiendo bastante estos días”, escribió en Reddit, donde su publicación de los peinados se volvió viral. “Algunos amigos vinieron y grabaron un tráiler falso de una película de acción mientras estaba en el hospital, y empecé un podcast (espero que divertido) para que mis amigos y familiares supieran por lo que estoy pasando. Sin embargo, los efectos secundarios han sido muy leves hasta ahora, por lo que realmente no puedo quejarme. Para otros es mucho peor”.

Cuando Joseph Barnes supo que tenía cáncer, decidió despedirse de su cabello a su manera.

Posó para unos divertidos retratos con diferentes cortes y peinados. El último muestra su cabeza completamente rapada.

