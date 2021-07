Cientos de miles de franceses se apuntan para la vacuna tras saber que será requisito para salir a cenar

View this post on Instagram A post shared by Emmanuel Macron (@emmanuelmacron)

Estamos en medio de la mayor campaña de vacunación de la historia. Las vacunas contra el COVID-19 son la clave para que el mundo supere la pandemia, y aunque en algunos países hay suficientes dosis para todos, muchos todavía tienen dudas a la hora de vacunarse. En Estados Unidos, han recurrido a ideas como sorteos de lotería y cerveza gratis para incentivar a la gente a agendar sus vacunas. Pero en Francia, el presidente Emmanuel Macron adoptó un enfoque diferente que podría hacer la vida “miserable” a quienes opten por no vacunarse.

En un discurso en directo el 12 de julio, pintó un panorama sombrío para quienes decidan no vacunarse: no podrán entrar en una cafetería o cenar con amigos en un restaurante. También se enfrentarán a restricciones de viajes.

A partir del 1 de agosto, en Francia se prohibirá el acceso a restaurantes, cines y viajes en tren a quienes no dispongan de una “tarjeta sanitaria” que demuestre su estado de vacunación o un resultado negativo en la prueba COVID-19. Y en otoño, muchas pruebas dejarán de ser gratuitas, para animar a la gente a vacunarse ahora.

El mensaje de Macron se escuchó alto y claro. Tras su discurso, Francia recibió más de 900,000 solicitudes—en un solo día—a través de Doctolib, el servicio de reserva de vacunas. “Ayer, 926,000 franceses agendaron su cita en Doctolib para vacunarse (1ª dosis). Un récord absoluto”, tuiteó Doctolib.

Este repentino aumento de las solicitudes de vacunación ayudará a los ciudadanos a mantenerse a salvo, ya que Macron ha indicado que no habrá más restricciones de confinamiento en vigor y ahora la gente debe “vivir con el virus.” Al momento de publicación de este artículo, el 39% de los ciudadanos franceses están totalmente vacunados y el 54% tiene al menos una dosis, según la base de datos de The New York Times.

