Lo mejor de 2020: 18 grandiosos proyectos que nacieron de la crisis del COVID-19

El 2020 probablemente no fue lo que esperabas, pero la adversidad a menudo conduce a la creatividad. La pandemia del COVID-19 ha afectado dramáticamente la forma en que vivimos nuestras vidas; y, para muchos de nosotros, es casi como si todo hubiera sido puesto en pausa. Con todo este tiempo extra en nuestras manos, muchas personas han echado a volar su imaginación y están usando el arte como una forma de responder a la crisis.

En esta lista, hemos incluido nuestros proyectos creativos favoritos creados en respuesta a la pandemia del COVID-19, muchos de los cuales incluyen mensajes de esperanza, resiliencia y apoyo.

Echa un vistazo a los 18 mejores proyectos creativos de 2020 creados durante la pandemia del COVID-19.

Fotografía

Our Great Indoors por Erin Sullivan

Con fronteras cerradas y vuelos limitados, la fotógrafa de viajes Erin Sullivan, quien vive en Los Ángeles, tuvo que pasar mucho más tiempo en casa este año. Cuando California fue confinada a mediados de marzo, comenzó a pensar en cómo podía mantenerse creativa sin salir de casa. A esta ingeniosa fotógrafa se le ocurrió la idea de crear escenas exteriores en miniatura con figuritas, comida y otros objetos domésticos. Su serie, acertadamente titulada Our Great Indoors (Nuestros grandiosos interiores), captura de manera impresionante la emoción de explorar la naturaleza sin poner un pie fuera de casa.

Descubre más sobre la serie Our Great Indoors de Sullivan aquí.

In Flight por Mark Harvey

El fotógrafo de animales Mark Harvey es conocido por sus hermosos retratos de caballos. Sin embargo, cuando comenzó el confinamiento del COVID-19, Harvey buscó un nuevo sujeto más cerca de su casa. Empezó a fotografiar las urracas, herrerillos y estorninos en la zona boscosa cerca de su casa de Norfolk, Inglaterra. Cada foto impresionante fue tomada con una cámara Hasselblad de formato medio, y captura a los sujetos plumosos en pleno vuelo.

“No hay duda de que la pandemia nos ha obligado a adoptar un ritmo de vida mucho más lento. Habiendo vivido en Norfolk de manera intermitente durante más de 20 años, aproveché la oportunidad durante la primavera para pasar más tiempo inmerso en la naturaleza, mientras apreciaba la vida silvestre que estaba a mi puerta”, dijo de la serie. “Estar más estrechamente conectado con la naturaleza ciertamente trae una gran sensación de calma y cuanto más cerca miraba, más belleza veía en estos refinados animales”.

Mira más imágenes de la serie In Flight de Harvey aquí.

AIRPORTS por Tom Hegen

El fotógrafo aéreo alemán Tom Hegen es conocido por sus tomas abstractas de paisajes desde las alturas, incluyendo salares y campos de tulipanes. Durante el encierro, documentó este inusual e histórico momento fotografiando aviones en tierra en seis aeropuertos alemanes. Las llamativas y simétricas composiciones muestran aviones estacionados en las pistas desde una perspectiva inusual. Una visualización del actual estancamiento del mundo, esta serie de 100 fotografías nos deja pensando en la necesidad de viajar.

Lee nuestra entrevista con Hegen aquí.

Miniature Calendar por Tanaka Tatsuya

El artista japonés Tanaka Tatsuya ha creado escenas en miniatura con objetos cotidianos por casi 10 años, pero sus piezas más recientes fueron creadas con el COVID-19 en mente. Su serie actual, Miniature Calendar, usa mascarillas desechables, papel higiénico, y otros materiales esenciales de salud como elementos para crear escenas de exterior habitadas por figuras en miniatura.

Mira más de las escenas pandémicas de Tatsuya aquí.

Collage fotográfico por Nathan Wyburn

Inspirado por el incansable esfuerzo de los trabajadores esenciales, el artista de Cardiff Nathan Wyburn creó un collage fotográfico en homenaje al equipo de los hospitales. Está hecho con más de 200 fotos de doctores y enfermeras del NHS. “Este es mi AGRADECIMIENTO por su duro trabajo, su valentía y su amor durante este tiempo difícil”, dice. “Es muy emotivo para mí, ya que este collage también incluye a muchos de mis mejores amigos. Todos ustedes son superhéroes”.

Arte urbano

Murales inspirados en el virus por Hijack

El artista Hijack, quien reside en Los Ángeles, captura este “momento trascendental” a través de sus murales callejeros. Sus obras ofrecen un ingenioso análisis social sobre la “nueva normalidad”. Esta pieza, titulada Love in the Time of Quarantine (Amor en tiempos de cuarentena), ilustra el acto de distanciamiento social. “Seis pies de distancia hacen que el corazón se encariñe”, dice. “O simplemente sea más cachondo”.

Proyecciones de manos aplaudiendo a los trabajadores esenciales por Ian Berry

El artista londinense Ian Berry colaboró con su hijo Elliott, de 6 años, para crear un mensaje de apoyo a los trabajadores esenciales en la línea de fuego durante la pandemia de COVID-19. Aunque normalmente trabaja con mezclilla para crear escenas grandiosas llenas de detalles, Berry decidió simplificar su representación artística y pasar a lo digital. Su hijo tomó fotografías de sus manos aplaudiendo, que luego recreó con mezclilla. Berry luego proyectó imágenes de sus manos por todo el mundo, invitando a otros a participar diciendo qué y a quién aplauden cada noche.

Puedes conocer más sobre el proyecto de Berry y cómo el elemento interactivo ha llegado a todos los rincones del mundo aquí.

Arte con comida

Panes decorados por Blondie + Rye

Muchos de nosotros hemos pasado más tiempo en la cocina desde que comenzó la pandemia, pero el pan ha tenido un renacimiento culinario en particular. La panadera y profesora de historia Hannah P., mejor conocida como Blondie + Rye, optó por expresar su creatividad con masa. Ha estado haciendo hermosos “ramos de pan” decorando panes planos con verduras de colores. También ha estado haciendo apetitosos panes de masa madre, panes planos y bollos rellenos con elaborados diseños en la corteza. ¡Desearíamos poder pasar el confinamiento en su cocina!

Mira más de los hermosos ramos de pan y hogazas decoradas aquí.

Algo para nuestros amigos peludos

Museo de arte para jerbos por Filippo Lorenzin y Marianna Benetti

El aburrimiento puede ser a menudo el catalizador de ideas locas (pero brillantes), y eso fue exactamente lo que le sucedió a una pareja londinense. En su decimocuarto día de cuarentena, Filippo Lorenzin (un curador independiente del Museo Victoria & Albert de Londres) y la artista Marianna Benetti crearon un museo de arte en miniatura para sus jerbos mascotas, Pandoro y Tiramisù. Hecho de cartón, papel y madera, la minigalería presenta versiones peludas de obras de arte famosas, incluyendo La joven de la perla y El grito.

Descubre más acerca del museo de arte para jerbos aquí.

Galería de arte reptiliana

Inspirada por el museo de arte para jerbos, la actriz de Dallas Jill Young creó su propia versión para su geco crestado de 5 años, conocido como The Mayor (o el Alcalde). El “museo para gecos” incluye famosas obras de arte recreadas con reptiles, incluyendo American Gecko, un guiño al American Gothic de Grant Wood, y una versión en geco del Nacimiento de Venus de Sandro Botticelli.

“El Alcalde tiene un gusto refinado y ecléctico”, dice Young. “Quería cubrir una gama de géneros y piezas de arte con la esperanza de ganar su respeto”. Por suerte, el duro trabajo de Young dio sus frutos y el Alcalde pareció disfrutar de la inauguración de la muestra. “El Alcalde quedó particularmente fascinado con mi parodia de ‘American Gothic', ‘American Gecko'. Supongo que está en una fase de modernismo americano”.

Descubre más del museo para gecos aquí.

Challenges de arte en casa

Getty Museum Challenge

Muchos museos han tenido que cerrar sus puertas este año, pero eso no significa que no podamos seguir disfrutando de sus colecciones. El Museo J. Paul Getty de Los Ángeles encontró una forma de mantener entretenida a la gente al desafiar a sus seguidores en las redes sociales a “recrear una obra de arte con objetos (y personas)”. Los amantes del arte comenzaron a recrear cuadros famosos a usando cosas que tenían en sus casas, y los resultados fueron bastante increíbles.

Conoce más sobre el Getty Museum Challenge aquí.

Quearteencasa

De manera similar al Getty Museum Challenge, el reto de Quearteencasa invitaba a los amantes de los museos museo a convertirse en arte (ya que no pueden verlo en una galería). El popular grupo de Facebook español animó a sus seguidores a seleccionar su obra de arte favorita y a usar objetos que tuvieran en casa para recrearla. Por supuesto, la gente hizo lo suyo, e internet quedó fascinado.

Mira más de las grandiosas imágenes enviadas a Quearteencasa aquí.

Adultos mayores recrean portadas de discos icónicas

Desde que comenzó la pandemia, los asilos de ancianos de todo el mundo han estado estrictamente confinados. Es comprensible que esto haya sido difícil para muchos residentes que extrañan a sus familiares, así que la residencia Sydmar Lodge en Edgware, Inglaterra, decidió hacer algo para mantener a todos animados. El coordinador de actividades Robert Speker planeó una brillante sesión de fotos con temática musical. Cada residente recreó portadas de álbumes famosos convirtiéndose en iconos musicales, desde David Bowie hasta Taylor Swift.

Mira algunas de las portadas de discos reimaginadas aquí.

Renovaciones del hogar

Bellos murales florales por Nathalie Lété

Como hemos estado pasando tanto tiempo en casa, es probable que hayamos hecho algunos cambios en nuestra decoración. Pero la artista francesa Nathalie Lété llevó las renovaciones de interiores a un nuevo y hermoso nivel. Esta creativa se mantuvo ocupada durante la cuarentena transformando su casa de campo en un colorido y floral país de las maravillas; la artista cubrió casi todas las superficies con encantadoras pinturas de flores. “Compré esta casa hace tres años”, dice Lété a My Modern Met. “Mi sueño desde que era adolescente era tener mi propia casa llena de mi arte.”

Descubre más acerca de la casa de campo floral de Lété aquí.

Garabatos de cuarentena por artistVik

Cuando una artista llamada Viktorija (alias artistVik) se vio atrapada en cuarentena, comenzó un ritual creativo diario. Es conocida por crear tarjetas y piezas de cerámica, pero decidió desafiarse a sí misma a crear arte en un lienzo mucho más grande—las paredes de su casa. Usando su vida cotidiana como inspiración, pintó un garabato diario en su pared como un diario visual. Lo que comenzó durante la cuarentena terminó siendo un proyecto de 113 días. “Trabajé en el muro todos los días sin saber cuánto tiempo me tomaría terminarlo, y después de 113 días por fin lo acabé”, dijo Viktorija a mi Modern Met. “No lo haría otra vez porque sí se sentía como algo que ‘tenía' que hacer todos los días, pero fuera de eso fue una gran manera de mantenerme concentrada y ocupada durante la cuarentena”.

Conoce más sobre los garabatos de Viktorija aquí.

Mascarillas creativas

Mascarilla transparente por Ashley Lawrence

A estas alturas, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a usar mascarillas. Sin embargo, a menos que tengas ojos muy expresivos, es imposible mostrar tu cara feliz a los que te rodean. Pero lo más importante es que las mascarillas también hacen imposible que las personas sordas y con dificultades auditivas se comuniquen. Por eso Ashley Lawrence, estudiante universitaria de 21 años de Kentucky, diseñó una mascarilla reutilizable con una ventana transparente. Lawrence ingeniosamente modificó un cubrebocas estándar usando tela plástica transparente. Lanzó su idea en GoFundMe, ¡y alcanzó su meta! Ahora está distribuyendo sus máscaras a cualquiera que las necesite de forma gratuita.

Conoce la historia del diseño de Lawrence aquí.

Mascarilla de ramen por Takahiro Shibata

Mientras que la mayoría de la gente opta por usar mascarillas de tela simples, otros les han dado un giro creativo. El artista japonés Takahiro Shibata creó esta máscara 3D que hace que parezca que llevas medio tazón de ramen en la cara. La mascarilla incluye réplicas de todo lo que esperas encontrar en un tazón de ramen; además, si tienes gafas, el aire atrapado en tu boca se filtra para que parezca que el “tazón” está caliente.

Descubre más acerca de la mascarilla de ramen de Shibata aquí.

‘Facehugger’ de ‘Alien’ por Pirate’s Leatherworks

Perfecta para dar un susto a otros clientes de tu supermercado local, el peletero James (de Pirate’s Leatherworks) elaboró una asombrosa mascarilla inspirada en facehugger (o “abrazacaras”) de Alien. El diseño cosido a mano presenta ocho largas patas como dedos y una espeluznante cola retorcida. No te preocupes, este parasitoide en particular no le hará daño a nadie. Simplemente ayuda a mantenerte a ti y a otros a salvo del COVID-19.

Conoce más acerca de la mascarilla de facehugger aquí.

