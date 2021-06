La arquitectura de Frank Lloyd Wright: 10 edificios de este legendario arquitecto estadounidense

El legendario Frank Lloyd Wright es uno de los arquitectos más famosos de la historia. FLW dejó un legado de más de 500 obras construidas, más de 1,000 diseños y una legión de seguidores que aún siguen sus principios. También podría decirse que es el arquitecto estadounidense más famoso que jamás haya vivido y se le atribuye el desarrollo del primer estilo arquitectónico 100% estadounidense: el estilo de la pradera.

La madre de Wright creía que estaba destinado a construir cosas increíbles. Por ello, decoró su habitación con dibujos arquitectónicos y le dio juguetes geométricos para ayudarlo en su desarrollo. Años después, Wright dijo que estos juguetes y las predicciones de su madre fueron su primera introducción al diseño. “Durante varios años me senté en la pequeña mesa de jardín de infantes… con el cubo, la esfera y el triángulo”, dijo Wright. “Estas formas y figuras primarias eran el secreto de todos los efectos en la arquitectura del mundo… estos lisos bloques de madera de arce… Todos están en mis dedos hasta el día de hoy”.

Wright trabajó con el prestigioso arquitecto Louis Sullivan antes de dedicarse por completo a su propio trabajo. Así, transformó rápidamente el paisaje de la arquitectura residencial estadounidense y su nombre empezó a conocerse. A lo largo de sus casi siete décadas de carrera, construyó en diferentes escalas de arquitectura. Wright incluso completó algunos de sus mejores trabajos años después de que el público considerara que ya no tenía más que dar y que estaba próximo a la jubilación. El primero de estos impactantes proyectos fue la Casa de la Cascada, a menudo considerada su obra maestra. El Museo Solomon R. Guggenheim llegó poco después.

Hoy en día, el trabajo de Wright todavía es considerado un pilar de la arquitectura estadounidense. A continuación, conoce algunos de los mejores edificios de Frank Lloyd Wright y su importancia para la arquitectura.

Edificios icónicos de Frank Lloyd Wright

Unity Temple

Unity Temple es uno de los edificios más importantes de esta lista, y ha sido llamado “el primer edificio moderno del mundo”. Este lugar encarna muchas de las ideas que se convirtieron en elementos básicos de los movimientos modernistas que dominaron el mundo de la arquitectura y el diseño en el siglo XX.

La materialidad juega un papel importante en la reputación modernista de Unity Temple. En parte debido a un limitado presupuesto, Wright optó por utilizar hormigón armado en todo el proyecto. El sitio también influyó en el diseño, ya que la concurrida calle y la ubicación de la esquina creaban un desafío: el ruido. Wright abordó el problema con pesados ​​muros de hormigón con pocas aberturas. Así, la luz entra a través del techo de vitrales cuadrados.

También es importante tener en cuenta que Unity Temple dio origen un tema común a la arquitectura de Wright. El arquitecto señaló haberse dado cuenta en este proyecto de que el edificio debería centrarse más en el espacio interno, o volumen, que en las paredes. Su diseño manipula cuidadosamente el volumen interno que resulta de la manipulación de las paredes y los detalles más pequeños en el interior.

Frederick C. Robie House

Robie House tiene un lugar en esta lista porque es el ejemplo perfecto del estilo de la pradera de Wright. Esta casa marca el nacimiento del primer estilo arquitectónico completamente estadounidense, aunque Wright no sabía ni se dio cuenta de que había dado origen a esta corriente. En cambio, los críticos comenzaron a notar los elementos que definían este estilo al estudiar su trabajo. Por ejemplo, descubrieron que las casas de estilo de la pradera se inspiraron en el paisaje y la cultura del Medio Oeste de Estados Unidos. Estas casas también siguieron la idea alemana de Gesamtkunstwerk, o una “obra de arte total”. En arquitectura, esto significa que el diseño de un edificio incluye los muebles, la iluminación, los textiles y todas las piezas que haya en el interior.

Al igual que muchos otros edificios que definen los estilos modernistas, incluyendo el modernismo estadounidense de mediados de siglo, Robie House refuerza la horizontalidad cambiando los planos horizontales. Balcones, terrazas y grandes muros horizontales de vidrio desdibujan la línea entre el interior y el exterior. Su espacio interior se centra en torno a una chimenea, que a menudo simbolizaba el corazón del hogar. Gran parte del espacio interior se organizó como un plan abierto y se llenó con el mobiliario y los acabados detallados diseñados por el propio Wright.

Taliesin

Taliesin fue el hogar, el estudio y la escuela de Frank Lloyd Wright. Es una enorme finca de 323 hectáreas en Spring Green, Wisconsin, que incluye muchos edificios diseñados por Wright. Este sitio fue como un centro de pruebas para sus ideas arquitectónicas y el lugar donde sus discípulos aprendieron sus prácticas.

Sobre Taliesin, Wright dijo: “Tenía la intención de vivir si pudiera una vida poco convencional. Me volví hacia esta colina en el Valle como mi abuelo antes que yo se había dirigido a Estados Unidos, como una esperanza y un refugio”.

A. D. German Warehouse

Albert Delvino German Warehouse, o A.D. German Warehouse es un almacén del estilo Maya Revival en Richland Center, Wisconsin. Fue construido en 1921 como una bodega tradicional, pero también fue diseñado para incluir un restaurante, espacios comerciales, una tienda de regalos e incluso una galería de arte. Más tarde, el almacén incluso incluyó un museo sobre Frank Lloyd Wright. El edificio todavía se puede visitar con cita previa.

Hollyhock House

La Hollyhock House fue diseñada como el hogar de Aline Barnsdall en East Hollywood, pero ahora es el edificio central del Barnsdall Art Park de Los Ángeles. Es un gran ejemplo de la arquitectura del Mayan Revival de Wright. Las características de este estilo incluyen paredes exteriores inclinadas unos cinco grados, detalles de inspiración maya y decoración con hormigón. Los detalles de inspiración maya son típicamente abstracciones de la malvarrosa, que era la flor favorita del cliente.

Wright no pudo supervisar gran parte de la construcción de esta casa porque pasó gran parte de su tiempo durante este periodo en Japón diseñando el siguiente edificio de esta lista: el Tokyo Imperial Hotel.

Tokyo Imperial Hotel

Wright diseñó dos edificios como parte del desarrollo del Tokyo Imperial Hotel. Estos edificios fueron los más conocidos de sus proyectos en Japón y fueron diseñados en el estilo Mayan Revival que dio origen a torres en forma de pirámide con ornamentación maya. La mayoría de los edificios estaban hechos de hormigón y piedra, lo que los hacía parecer monumentales.

El trabajo de Wright en el Tokyo Imperial Hotel sufrió muchos problemas, incluida la destrucción parcial durante numerosos terremotos y la mayor parte de su trabajo finalmente fue demolido. La parte más reconocible es el vestíbulo simétrico, y la piscina reflectante aún permanece. Fue desmontado y reconstruido en Meji-mura, un museo arquitectónico al aire libre cerca de Nagoya.

Taliesin West

Taliesin West se ubica en Scottsdale, Arizona, y sirvió como la residencia y escuela a medio tiempo de Wright. A veces se lo conoce como el laboratorio del desierto de Wright porque fue ahí donde él y sus estudiantes probaron ideas arquitectónicas. También puede haber sido una de las obras más queridas de Wright, ya que él y sus estudiantes mantuvieron y agregaron continuamente a Taliesin West a lo largo de los años.

Casa de la Cascada

Fallingwater, o Casa de la Cascada, es uno de los edificios más reconocidos de Wright. Su lugar en la historia va más allá de la arquitectura y su famosa estructura ha aparecido en películas, televisión e incluso videojuegos. Es uno de los edificios más importantes de la historia de la arquitectura estadounidense y fue considerado por la revista Time como el “trabajo más hermoso” de Wright.

Entonces, ¿por qué este edificio es considerado una obra maestra y por qué es tan diferente de los cientos de otras casas que diseñó el arquitecto? Este sitio es la consolidación de todas las ideas que definieron el trabajo de Wright: creía que la arquitectura debería mejorar la relación del ser humano con la naturaleza, que debería difuminar la línea entre el espacio interior y el exterior, replicar las formas naturales cambiantes del mundo natural, imitar sus materiales y colores y mezclarse perfectamente con el paisaje natural. Si estudias las imágenes de la Casa de la Cascada, seguro verás algunas de estas cualidades.

Fue creada para la familia Kauffmann entre 1937 y 1939 y demostró que Wright no era demasiado viejo para contribuir a la arquitectura estadounidense moderna. Cuando Kaufmann y su familia pidieron una casa de fin de semana con vista a las cascadas, Wright decidió hacer de Fallingwater una continuación de la casa y diseñó la impresionante estructura en voladizo que conocemos hoy. Con el paso de los años tuvo problemas estructurales debido a los ambiciosos movimientos de diseño combinados con la falta de voluntad de Wright para agregar soporte adicional, pero se ha realizado un mantenimiento continuo para preservar el edificio.

Poco después de que la familia encargara la propiedad a Western Pennsylvania Conservancy en 1963, la Casa de la Cascada se convirtió en un museo y hoy todavía recibe visitantes.

Museo Solomon R. Guggenheim

El Museo Solomon R. Guggenheim es una de las obras más famosas de Frank Lloyd Wright. También es uno de los últimos grandes proyectos que diseñó antes de su muerte y uno de sus edificios más polémicos. Wright falleció seis meses antes de que el Guggenheim abriera oficialmente en 1959.

El edificio es uno de los proyectos más conocidos de Wright porque tiene una forma tan inusual y es único por su ubicación y propósito. Es una estructura inusual para la ciudad de Nueva York porque, frente a una ciudad tan estricta y basada en cuadrículas, Wright eligió diseñar un museo en espiral y con curvas orgánicas. El contraste entre la rigidez de Nueva York y la fluidez del Guggenheim es solo una de las razones por las que el museo es todo un ícono.

Si has visitado el Guggenheim, seguro notaste que las curvas son más que una decisión estética. Las curvas actúan como un sistema de rampas que permite a los visitantes circular por el museo y avanzar lentamente hacia la parte superior del edificio. La rampa es el principal punto de discordia que enfrentó el Guggenheim en sus primeros años. Imagina que eres un artista y que tu obra ha sido elegida para mostrarse en las paredes centrales curvas. Así, puede que tengas dos quejas importantes: tu trabajo no encaja bien en la forma cóncava, ya que no es plana y tu pieza tampoco es el centro de atención; el foco está en la arquitectura. Por estas dos razones, 21 artistas enviaron una carta de protesta quejándose de que su trabajo no se exhibía adecuadamente.

El Guggenheim abrió preguntas comunes en la arquitectura de los museos. ¿Debería el edificio actuar como una obra de arte en sí mismo, o esto distrae la atención de las piezas que está diseñado para exhibir? Muchos críticos creían que el museo había fracasado. Sin embargo, muchos otros hoy aprecian el Guggenheim como un edificio innovador que demuestra el ingenio y estilo personal de Wright.

Grady Gammage Memorial Auditorium

El Grady Gammage Memorial Auditorium fue uno de los últimos proyectos diseñados por Frank Lloyd Wright antes de su muerte en 1959. Le dio la oportunidad de Wright de recrear el teatro de ópera que diseñó para Bagdad, Irak, que nunca llegó a realizarse dado que el cliente, el rey Faisal II, fue asesinado. Wright decidió adaptar este proyecto de papel para el auditorio. El Gammage Memorial Auditorium presenta las mismas columnas de concreto delgadas y círculos entrelazados. Wright falleció durante la construcción del proyecto y el edificio fue completado más tarde por su alumno, William Wesley Peters.

