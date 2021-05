Explora las casas y recintos diseñados por Frank Lloyd Wright en un recorrido virtual

La Frank Lloyd Wright Building Conservancy ha organizado el recorrido virtual Way Out and About Wright 2021, que tendrá lugar del 14 al 16 de mayo de 2021. Este evento en línea invita a los fans de la arquitectura a explorar seis construcciones de Frank Lloyd Wright desde dondequiera que estén.

Además de la oportunidad de “caminar” por estas estructuras históricas, los recorridos también te ofrecerán una nueva perspectiva. Cada uno de los seis edificios será presentado por personas que viven, trabajan o tienen una conexión al edificio en cuestión. Esta es la oportunidad perfecta para ver qué se siente al preservar una pieza de la historia de la arquitectura.

La Dorothy Ann and Sterling Kinney House en Amarillo, Texas, es la primera casa del recorrido. La dueña actual, Robin Gilliland, dará la bienvenida a todos los invitados virtuales compartiendo sus experiencias sobre cómo supervisar una restauración cuidadosa. Después está la Reverend Jesse R. Ziegler House en Frankfort, Kentucky, un gran ejemplar del estilo de la pradera por el que es conocido Wright.

Los visitantes también podrán ver un proyecto no residencial de Wright. La Pilgrim Congregational Church, una iglesia en Redding, California, será presentada por Larry Solberg, líder de este templo. Esta presentación incluirá un vistazo a un modelo 3D, además de tomas del diseño actual. Sutton House en McCook, Nebraska cerrará el recorrido del sábado. Jan y Van Korell, the los dueños actuales de Sutton House, explicarán la restauración detallada que realizaron en esta estructura.

Karin Shavin, de la Shavin House en Chattanooga, Tennessee, comenzará el evento del domingo con un recorrido por la casa y los recuerdos de su infancia en una importante hito de la arquitectura. Por último, Archie Kinney le dará a los visitantes un recorrido de la Margaret and Patrick Kinney House, diseñada para sus abuelos en Lancaster, Wisconsin.

Puedes encontrar detalles sobre el precio y los accesos en el sitio web de Way Out and About Wright 2021. Si no puedes formar parte de esta experiencia, sigue leyendo para ver algunas fotografías de estos increíbles proyectos, cortesía de la Frank Lloyd Wright Building Conservancy.

¿Quieres explorar las casas y edificios diseñados por Frank Lloyd Wright? ¡No te pierdas los recorridos virtuales de Way Out and About Wright 2021!

Dorothy Ann and Sterling Kinney House

Zeigler House

Pilgrim Congregational Church

Sutton House

Dorothy Ann and Sterling Kinney House

Margaret and Patrick Kinney House

Frank Lloyd Wright Building Conservancy: Sitio web | Instagram | Facebook | Flickr

h/t: [Apartment Therapy]

Todas las imágenes vía Frank Lloyd Wright Building Conservancy.

Artículos relacionados:

Cómo la ‘Casa de la Cascada’ de Frank Lloyd Wright cambió la arquitectura para siempre

Celebra la arquitectura de Frank Lloyd Wright con estos fabulosos rompecabezas de doble vista

Ilustradores celebran la arquitectura atemporal de Frank Lloyd Wright con estos carteles vintage

8 Edificios de Frank Lloyd Wright acaban de ser incluidos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO