El actor Henry Cavill habla de cómo su perro Kal le ha “salvado el pellejo emocionalmente”

Hay quien dice que el perro es el mejor amigo del hombre, y ese definitivamente es el caso del actor británico Henry Cavill. No es ningún secreto que nuestros amigos peludos suelen estar a nuestro lado en las buenas y en las malas, y el actor de Superman dice que su propio perro Kal le ha “salvado el pellejo emocional y psicológicamente” en innumerables ocasiones. El perro de Cavill es un akita americano, y lo tiene desde que el cachorro tenía 10 semanas. Han pasado ocho años desde entonces y los dos son inseparables: de hecho (y aunque tiene una agenda muy ocupada) la estrella lleva a su perro con él siempre que puede.

Desde sets de rodaje hasta sesiones de fotos y viajes de trabajo internacionales, Cavill confiesa que Kal siempre estar en algún lugar tras bambalinas. Y tiene un montón de fotos adorables de él y su adorado perro en su Instagram para demostrarlo. Recientemente, el actor incluso llevó a Kal con él a un programa de entrevistas para promocionar la segunda temporada de su serie de Netflix The Witcher. “Tenemos un vínculo increíblemente especial”, dijo Cavill a la presentadora del programa. Durante toda la entrevista, el akita americano del actor se estuvo sentado obedientemente a sus pies, sin hacer ningún ruido, pero robando los corazones de la audiencia con sus adorables ojos.

Es más, Kal no solo es el “mejor amigo” del actor y un “verdadero compañero”, sino que también ha estado ahí para apoyar emocionalmente a Cavill cuando lo ha necesitado. El actor dice que recurre a su perro “en esos momentos en los que necesito tener a otro ser cerca, pero no puedo poner mucho esfuerzo en relacionarme con esa persona”. Y como el fiel cachorro que es, Kal siempre ha estado ahí. “Cuando siente que algo me está pasando, se queda cerca; casi siempre está cerca, pero se queda aún más cerca”, explica Cavill.

Es grandioso ver que un actor tan ocupado tenga un vínculo tan especial con su perro. Sigue hacia abajo para ver algunas de las adorables fotos de Cavill y su mejor amigo Kal.

El actor Henry Cavill adora a su perro Kal, y dice que el akita americano de 8 años de edad le ha “salvado el pellejo emocional y psicológicamente”.

Los dos son inseparables, y hacen casi todo juntos.

El actor incluso llevó a Kal a un programa de entrevistas, donde elogió al cachorro por el gran apoyo emocional que le ha dado.

