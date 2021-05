Conoce los 10 edificios más altos del mundo [Infografía]

Si alguna vez te has preguntado “¿qué rascacielos es el edificio más alto del mundo”?, no estás solo. ¡Ese récord lo tiene actualmente el Burj Khalifa de Dubái, con una altura de 828 metros! Pero, ¿sabes qué otros edificios se encuentran en lo alto de esta lista? En esta infografía de My Modern Met te presentamos los 10 edificios más altos del mundo.

Si bien puede parecer fácil determinar qué edificios son los más altos, algunas personas no están de acuerdo sobre cómo medir la altura máxima. ¿Las agujas cuentan o solo debemos medir desde el nivel ocupable más alto? Organizaciones como el Council for Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) ayudan a definir cómo medimos realmente los edificios. Usando su base de datos, hemos determinado a los 10 ganadores claros para los edificios más altos (y no cualquier estructura no ocupable) en el mundo.

Sigue leyendo para ver qué rascacielos están en la lista de los 10 edificios más altos del mundo.

Comparte esta infografía en tu sitio web:

<strong>Por favor incluye una atribución a <a href='https://mymodernmet.com/es'>My Modern Met en Español</a> con esta infografía.</strong><br/><a href=' https://mymodernmet.com/es/infografia-edificios-mas-altos/'><img src='https://mymodernmet.com/wp/wp-content/uploads/2021/05/infografia-edificios-ma%CC%81s-altos-ES.png' alt='rascacielos y edificios más altos del mundo' width='800px' border='0′ /></a>

Artículos relacionados:

Este nuevo libro de arquitectura explora toda la obra de Antoni Gaudí

Estas vibrantes fotografías te permiten explorar la colorida Casa Vicens de Gaudí con lujo de detalle

Después de 137 años, la Sagrada Familia de Barcelona recibe su permiso de construcción

La magnífica arquitectura ‘art nouveau’ del gran Antoni Gaudí