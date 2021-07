La prueba de la semana laboral de 4 días en Islandia es un éxito rotundo

En una sociedad cada vez más centrada en el trabajo, muchas personas están empezando a experimentar los duros efectos de trabajar en exceso. Aunque en muchos países del mundo esta cultura laboral está más que arraigada, algunos países han empezado a buscar alternativas para que la gente pueda tener una vida más equilibrada y plena. Recientemente, se completó un estudio en Islandia que buscaba probar los efectos de la implementación de una semana laboral de cuatro días sin reducción de salario. Las pruebas a gran escala realizadas entre 2015 y 2019 redujeron la semana laboral de las típicas 40 horas o más a solo 35 o 36 horas semanales, y los resultados son bastante alentadores.

La investigación fue dirigida por Autonomy—un laboratorio de ideas con sede en el Reino Unido—y la Asociación para la Sostenibilidad y la Democracia (ALDA) de Islandia. En el experimento social participaron más de 2,500 trabajadores islandeses, lo que equivale a más del 1% de todos los profesionistas del país. Los participantes trabajaban en diversos ámbitos y entornos laborales—hospitales, guarderías, oficinas, tiendas, etc.—e incluían tanto a personas que tenían un trabajo típico de tiempo completo como a gente con turnos más variables.

Durante las pruebas, los investigadores recopilaron datos sobre diversos indicadores, como el rendimiento laboral, el equilibrio entre la vida laboral y personal y el bienestar general. En su análisis de los datos, descubrieron que, a pesar de la reducción de la semana laboral, los empleados mantuvieron o incluso aumentaron su productividad en el trabajo. Además, los trabajadores informaron de importantes beneficios: mejora del equilibrio entre la vida laboral y la personal, menos estrés, más energía para realizar actividades externas, tareas domésticas y pasatiempos, y más tiempo para sí mismos y para pasar con sus familias. Y estos resultados positivos fueron especialmente significativos en los hogares monoparentales.

“Este estudio muestra que el mayor ensayo de reducción de la semana laboral en el sector público ha sido, en todos los sentidos, un éxito total”, afirma Will Stronge, director de investigación de Autonomy. “Demuestra que el sector público está preparado para ser pionero en la reducción de la semana laboral, y que otros gobiernos pueden aprender algo de ello”.

“La jornada laboral islandesa más corta nos muestra que no solo es posible trabajar menos en los tiempos modernos, sino que también es posible conseguir un cambio progresivo”, añade Gudmundur D. Haraldsson, investigador de ALDA.

Tras el éxito de la prueba, la semana laboral de cuatro días ha sido implementada más ampliamente en toda Islandia. Y ahora, el 86% de la población activa del país ha adoptado una semana laboral más corta. Aunque Islandia no es el primer país que impulsa una semana laboral de cuatro días, su éxito generalizado es un paso alentador y ha proporcionado una guía de cómo podría realizarse este tipo de cambio en otros países del mundo.

