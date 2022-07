Estudio halla que pararse en una pierna puede revelar el riesgo de muerte en personas mayores

Ponte de pie. ¿Puedes mantener el equilibrio sobre un pie durante 10 segundos? Para los adultos mayores de 50 años, la capacidad de hacerlo puede ser indicativo de su riesgo de muerte. Un estudio publicado recientemente en el British Journal of Sports Medicine descubrió que esta sencilla prueba predice la supervivencia en personas de mediana edad y de edad avanzada. Los investigadores detrás del estudio incluso sugieren que esta simple prueba se incorpore a los controles de rutina para adultos mayores.

El estudio examinó los datos recopilados de un conjunto de 1,702 participantes entre 2009 y 2020. Durante las visitas a los médicos, se le pidió a los pacientes que mantuvieran el equilibrio sobre un pie y colocarn el pie levantado detrás de la pierna que soportaba el peso. Los brazos permanecen a los lados y la mirada debe dirigirse hacia adelante. A los participantes se les dieron tres intentos, pero la mayoría de los menores de 70 años deberían poder completar la prueba fácilmente.

Uno de cada cinco del conjunto falló la prueba, conocida como 10s OLS (por sus siglas en inglés One Leg Standing o “pararse sobre una sola pierna”). Las tasas de fracaso aumentaron a medida que lo aumentaba la edad de los individuos. A lo largo del estudio, el 7% (o 123 personas) fallecieron: el 32% de las muertes se debieron a cáncer, el 30% a enfermedades cardiovasculares, el 9% a enfermedades respiratorias y el 7% debido a complicaciones de COVID-19. Y el 17.5% de los que reprobaron la prueba fallecieron, frente al 4.5% de los que pasaron. Al controlar otras variables, esto equivale a un aumento del 84% en el riesgo de muerte durante los 10 años posteriores a una prueba fallida.

A pesar de los asombrosos resultados, es importante tener en cuenta que la correlación no es causalidad. Es posible, y tal vez probable, que las personas que ya tienen mala salud no pasen la prueba de 10s OLS. Por ejemplo, la diabetes tipo II, las enfermedades cardíacas y la presión arterial alta fueron más comunes entre los que fallaron. “Creo que la mala condición física no aeróbica (normalmente asociada con un estilo de vida sedentario, pero no siempre) es el trasfondo de la mayoría de los casos de fragilidad y es bien sabido que ser frágil está fuertemente asociado con una mala calidad de vida, menos actividad física/ejercicio y demás”, dijo a IFLScience el Dr. Claudio Gil Araujo, autor principal del artículo. Las personas con problemas de equilibrio también tienen más probabilidades de caerse, lo que puede causar complicaciones. “La prueba OLS 10s [debe] incluirse al comienzo de la consulta, junto con las mediciones de altura, peso y presión arterial. Es simple”, dice Araujo. Para los mayores de 70 años, pueden estar seguros de que completar la prueba 10s OLS los coloca por encima de sus pares en equilibrio y es una muestra de buena salud.

h/t: [IFL Science]

