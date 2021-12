Pinturas vibrantes unen hermosas flores con figuras femeninas

La artista australiana Jessica Watts celebra la feminidad en su serie de coloridas pinturas. Watts utiliza su distintivo estilo parecido al collage para mezclar representaciones de la figura femenina con flores vibrantes, papel tapiz botánico y escenas de la naturaleza.

Antes de dedicarse a la pintura, Watts trabajó como directora artística de publicidad en Sídney y Nueva York durante casi 20 años. Durante este tiempo, se dedicó a coleccionar objetos con un diseño exquisito, como sellos de goma vintage, papel tapiz y manuales de tipografía. Más tarde, cuando Watts decidió dedicarse a la pintura de tiempo completo, utilizó sus recuerdos como inspiración para su primera serie creativa.

“Mis cuadros exploran los clichés de género y se centran en lo positivo y lo bello”, explica Watts a My Modern Met. “Mi colección de papel tapiz de los años 40 fue la inspiración para mi serie Wallflower, un gran grupo de obras que representan el cuerpo femenino inmerso tanto en la naturaleza como en una decoración doméstica común: el papel tapiz”, continúa. “Ambos temas hablan de lo femenino de una manera hermosa y poderosa”. Su otra serie, In the Raw, presenta las mismas mezclas de flores, mujeres y retratos, y están pintadas con óleo y acrílico sobre madera dura australiana con marcos personalizados.

Watts no solo celebra la expresión femenina en su obra, sino que le da un poder que normalmente no tiene. “Si bien existe este estereotipo de la chica tímida que espera ser elegida, estas mujeres son el centro del escenario; son dueñas de sí mismas, seguras y fuertes”, explica. “Juego con los estampados y las flores y pájaros de colores vivos para acentuar la conexión con la naturaleza. Del mismo modo, al cubrir las figuras con flores, me esfuerzo por capturarlas de manera que muestren que la belleza tiene más que ver con lo oculto que con lo que se ve a simple vista”.

Puedes comprar piezas originales e impresiones a través de la tienda en línea de Watts, y mantente al día de sus últimos proyectos siguiendo a la artista en Instagram.

La artista australiana Jessica Watts crea exquisitas pinturas que combinan figuras femeninas con flores de colores.

Jessica Watts: Sitio web | Facebook | Instagram

My Modern Met obtuvo permiso de Jessica Watts para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados:

Vibrantes pinturas lucen como flores caleidoscópicas prensadas sobre el lienzo

Pinturas fotorrealistas capturan perfectamente a personas sumergidas en piscinas

Hermosas pinturas al óleo capturan las fascinantes sombras que producen los abanicos