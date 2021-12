Pinturas fotorrealistas capturan perfectamente a personas sumergidas en piscinas

De las muchas cosas que puede pintar un artista, el agua es sin duda una de las más difíciles. El agua tiene una forma de refractar la luz y distorsionar todo lo que se sumerge en ella, especialmente las personas. Por ello, muchas personas tienen dificultades para retratar este líquido vital, pero no el artista Johannes Wessmark. Él es un experto en pintar personas nadando en el agua. Su serie de cuadros fotorrealistas muestra a sus protagonistas flotando a gusto en las piscinas mientras la luz moteada ilumina sus cuerpos.

Al estar frente a una de las piezas de Wessmark, uno podría pensar que está viendo una fotografía. Su obra es técnicamente impecable. Sus cuadros incluyen pequeños elementos visuales que vemos cuando alguien está bajo el agua, y esta atención al detalle es precisamente lo que los hace tan realistas. Uno de los mejores ejemplos de esto es en Wet Hair 2. Gracias al uso de luces de Wessmark, podemos percibir el peso del cabello presionado contra la cabeza de la mujer.

A lo largo de sus muchos años de carrera artística, Wessmark siempre ha sentido un especial interés por representar el agua. “Ha sido uno de mis temas favoritos durante muchos años”, explica a My Modern Met. “Cuando empecé a pintar mujeres, me resultó muy natural ponerlas en el agua. Me encanta tanto la belleza de la forma femenina como el reto de pintar agua en movimiento. Esto se ha convertido en mi marca identitaria, aunque haya pintado muchos otros temas a lo largo de mis 30 años como artista profesional”.

Si te gustaría tener una impresión de alta calidad de los cuadros de Wessmark, echa un vistazo a su tienda de Inprnt.

El artista Johannes Wessmark crea pinturas fotorrealistas de personas nadando en piscinas.

My Modern Met obtuvo permiso de Johannes Wessmark para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados: